Casas editoriales: el país debe pedir explicación al MINERD sobre decisión que dejará pérdidas al Estado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación debe ser interpelado por toda la sociedad para que explique por qué razón pretende terminar forzosamente la vigencia de libros adquiridos hace apenas dos años, para sustituirlos por nuevos textos que, en violación a las leyes, pretende realizar la propia institución desde una unidad editorial oficial recién creada.

Los representantes legales de Casa Duarte y de Actualidad Escolar 2000 consideraron deplorable el cambio repentino de la política editorial del Estado para suplirse de libros escolares, que en principio implicará una pérdida de RD$3,800 millones y no un ahorro de RD$5,000 millones, como ha afirmado el ministro de Educación Ángel Hernández.

Los abogados Boris de León Reyes y Luz Díaz Rodríguez, entrevistados por los periodistas Alberto Caminero y Persio Maldonado en el programa Matinal de Telemicro, afirmaron que en la actualidad hay 4 millones de unidades de libros vigentes que no se han distribuido y que el nivel secundario carece de textos desde 2019.

“El pueblo debe entender que estamos enfrentando una gran incapacidad y un alto nivel de improvisación de parte del Ministerio de Educación. El problema es mucho más grave de lo que se ha estado denunciando hasta la fecha, si bien ya hemos visto que hay millones de libros en los almacenes, lo peor es que de los nueve millones de libros que se repartieron a inicios del año pasado para el estudiantado de primaria e inicial; corren el peligro de quedar en desuso sí, al mismo tiempo en el que se producen nuevos libros, se aprueba un nuevo currículo” destacó de León Reyes.

El jurista dijo que la ordenanza dictada por el Consejo Nacional de Educación y que ha generado críticas del sector editorial tiene que ver, precisamente, con la idea del nuevo ministro de Educación de no continuar con las políticas trazadas desde el inicio del gobierno del Presidente Luis Abinader.

Recordó que, al inicio del gobierno, siendo ministro de Educación Roberto Fulcar, se creó el Plan Estratégico 2021-2024 el cual no contempla la creación de nuevos libros ni el cambio del currículo.

Agregó que “No obstante, este ministro no quiere repartir esos libros, de hecho, tiene más de 4 millones de libros destinados a secundaria que no los ha distribuido y tiene 7 meses en el cargo. El Ministro debe explicar al país por qué no ha distribuido esos libros. Y esto es muy grave porque estamos hablando que desde 2019 los estudiantes de secundaria no reciben libros. Nosotros le pedimos al pueblo que verifique con qué libros están estudiando los alumnos de secundaria del sector público”.

El representante legal de Casa Duarte cuestionó sobre qué pasará con esos 402 libros aprobados entre 2021 y 2022, si quedarán desactualizados y se verán los padres de familia del sector privado obligados a comprar nuevos libros de texto.

Mientras que la representante legal de la editorial Actualidad Escolar 2000 dijo sentirse horrorizada con lo que está aconteciendo con los libros de texto: “Parece que nadie está horrorizado porque no hay libros, el ministro que viene de la academia debería de estar horrorizado y él ha dicho en entrevistas ´miren esta Unidad Editorial va a producir estos libros nuevos, pero no importa si no es ahora va a ser el año siguiente, tenemos 10 años sin libros´, oiga, eso es horroroso, ¿quién le paga a la niñez dominicana un año de retraso en sus libros de texto?

Instó a la ciudadanía a preguntarle al Ministro Ángel Hernández, por qué está “inventando” con la educación de República Dominicana, pues el15 de septiembre dijo tener los libros disponibles, y 88 días después promueve una ordenanza para que el MINERD edite sus propios libros; y 402 libros de textos ya aprobado no van a ser usados.

“El proceso editorial no es simple, es delicado, incluso, la garantía de que ese plan supuestamente va a funcionar, la explicación que da el ministro en las entrevistas cuando se le pregunta, él dice que el director de la Unidad Editorial, Manuel Núñez trabajó 10 años en Santillana. O sea, el referente de calidad para la producción de esos libros es el sector editorial” resaltó la jurista.

Relacionado