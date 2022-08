Casa de Campo Resort & Villas obtiene la certificación “Great Place to Work”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Casa de Campo Resort & Villas obtuvo la certificación “GREAT PLACE TO WORK® Caribe y Centroamérica” de agosto 2022-2023, una de las más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional, que otorga anualmente Great Place to Work Institute a los mejores empleadores del mundo. Como resultado del arduo trabajo, el Resort logró una puntuación en Trust Index de 92%, colocándolo así por encima del promedio nacional y de la región con un 86% y 85 % respectivamente, siendo por mucho uno de los lugares más idóneos para trabajar en el país y el Caribe.

Para determinar la excelencia de una organización, Great Place to Work evalúa las experiencias de los colaboradores con respecto a la promoción de culturas de alto rendimiento y confianza en las empresas. Este extraordinario logro fue posible gracias a la colaboración de la gran familia de colaboradores del Resort, que tuvo un nivel de participación de 98% en el primer proceso de encuesta de clima organizacional. Entre los indicadores más destacados está el orgullo de pertenecer a la empresa con un 97%, seguido por el compañerismo en 94%, la cooperación y el trabajo en equipo con 94% y la credibilidad en un 92%.

En Casa de Campo Resort, los resultados del proceso de transformación cultural desarrollado han sido de gran valor. Estos se han ido trabajando a profundidad en los últimos años, logrando obtener en estos momentos una cultura y filosofía organizacional sólidas como parte de un trabajo estratégico para evolucionar nuestra cultura laboral desde el interior con una visión, misión y valores orientados a construir para todos un Gran Lugar para Trabajar.

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resorts & Villas, expresó que “esta certificación nos compromete a continuar impulsando prácticas y programas que fomenten nuestro compromiso con el crecimiento y el desarrollo del talento de nuestra gente y la confianza hacia nuestros Casacultores”, al tiempo que eleva nuestra Marca Empleador aunado a la extraordinaria reputación que tiene el resort que es lo que hace que Casa de Campo sea un lugar único en el mundo.

Acerca de Casa de Campo Resort

Casa de Campo Resort & Villas, es el resort más completo del Caribe que atrae una afluencia de viajeros con variada oferta de habitaciones, suites y villas de lujo. Variada gastronomía gourmet, vinos y bebidas de alta calidad en todos los restaurantes y bares, Marina & Yacht Club con capacidad para 370 embarcaciones, Club de Polo y Equitación, el Centro de Tenis La Terraza y Club de Tiro de 245 acres. A lo largo de 7,000 acres tropicales en la costa sudeste de la República Dominicana, este destino de lujo en el Caribe es también la sede de tres de los campos de golf más difíciles, todos diseñados por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Casa de Campo también alberga a Altos de Chavón, un pueblo de artesanos construido al estilo de una ciudad mediterránea del siglo XVI con tiendas, museos y un anfiteatro de 5,000 asientos al estilo griego inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.

Acerca de Great Place to Work® Institute:

Great Place to Work® Institute, desde 1980, ha escuchado a los colaboradores y evaluado a sus empleadores para comprender qué hace un gran lugar de trabajo. La base de todo gran lugar para trabajar es la confianza entre los colaboradores y la dirección. La investigación permanente, los instrumentos de medición y los servicios educativos, han hecho a Great Place to Work® Institute una referencia obligada de las empresas en ayudar a construir lugares de trabajo con un alto nivel de confianza.

