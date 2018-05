Casa de Campo Resort inaugura facilidades de golf por un valor de aproximadamente 2.5 millones de dólares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA, República Dominicana.- Casa de Campo Resort & Villas – invierte 2.5 millones de dólares en nuevas facilidades de golf. Abrió recientemente el nuevo Golf Learning Center así como el driving range de clase mundial.

La instalación de vanguardia está dirigida por Charlie Epps, reconocido instructor y antiguo entrenador de Ángel Cabrera, el cual fue el primer latinoamericano en ganar el Masters de Augusta.

Destacado por la tecnología Trackman y BODITRAK, cuenta con dos áreas interiores de impacto para una medición rápida del juego facilitando el entrenamiento durante todo el año, clases y escuelas de golf individuales y grupales, además del ajuste y reparación de palos.

La escuela de golf esta construida junto al recién construido driving range de 430 yardas de extremo a extremo diseñado y supervisada su construcción por el miembro del Salón de la Fama del golf, Pete Dye, y su hijo, PB Dye. Por un valor de aproximadamente 2.5 millones de dólares.

Esta área cuenta con los estándares de calidad del PGA Tour, el centro también exhibe greens de práctica para refinar los juegos de putting, chipping y pitching, así como el uso ilimitado del driving range. Las clases de instrucción están disponible en los tres campos diseñados por Pete Dye, incluido el afamado Teeth of the Dog.

Ideal para aquellos que desean mejorar sus juegos y a la vez disfrutar de una escapada en el Caribe, el Resort ofrece un paquete “Train in Paradise” desde US$ 823 (por persona, por noche). Incluye alojamiento en habitaciones Elite y en Pete Dye Golf Lodge más el desayuno, una clase de golf por día con un profesional del Golf Learning Center, club-fitting de cortesía, green fees diarios, un carrito de golf para cuatro pasajeros para usar durante toda la estadía, uso ilimitado del gimnasio y el uso de almacenamiento del club.

En un enfoque innovador, el complejo también ofrece un “paquete PGA / LPGA” para los instructores profesionales, el cual les permite el uso completo de las instalaciones del Golf Learning Center para proporcionarles a sus estudiantes un lugar para entrenar en uno de los destinos de élite de golf mundial.

“Nuestro nuevo Golf Learning Center ofrece a los huéspedes un entorno excepcional para mejorar sus respectivos juegos con nuestros instructores ofreciendo la más avanzada tecnología del deporte”, dice Andrés Pichardo Rosenberg, Presidente de Casa de Campo. Este proyecto, junto a otras innovaciones y construcciones que seguiremos realizando, forman parte de una importante inversión realizada por el Casa de Campo Resort, con el propósito de ofrecer el producto y servicio de más alto a nivel internacional, por el que siempre se ha caracterizado nuestro resort.

Desde su apertura en 1974, Teeth of the Dog ha sido un lugar que encabeza la lista de los campos de golf más codiciados para aquellos que buscan jugar en uno de los mejores 50 campos de golf en el mundo. Teeth of the Dog es el único en el mundo, con siete hoyos bordeados al mar Caribe, también conocidos como los “siete hoyos creados por Dios”, según su creador el arquitecto Pete Dye.

