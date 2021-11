Casa de Campo, el marco perfecto para el regreso del LAAC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Casa de Campo Resort & Villas y el Latin America Amateur Championship forjaron una relación fuerte e irrompible desde el mismo instante en que sus caminos se cruzaron allá por 2016 cuando el resort de golf de La Romana, República Dominicana, recibió por primera vez al “Major” de los aficionados. Fue tal la sinergia que se generó desde ambos lados que no tardó mucho el LAAC en regresar al hogar de Teeth of the Dog, el diseño del legendario Pete Dye, el marco perfecto para un evento de nivel mundial.

En 2019 repitieron la exitosa fórmula que implementaron tres años antes y Casa de Campo se convirtió en la primera sede del LAAC que recibió más de una vez al evento insignia del golf amateur en la región. Tras el paso por Mayakoba en 2020 y la cancelación por pandemia del LAAC 2021 en Lima, Perú, los socios fundadores decidieron regresar allí donde los protocolos sanitarios y las “burbujas” pueden ser más fáciles de llevar a cabo por las características propias de Casa de Campo.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe. El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2022 en Augusta National y The 150th Open en St Andrews. Además, junto al subcampeón (es), obtendrá la exención para participar en la etapa final de la clasificación con la chance de ingresar en el U.S. Open que tendrá lugar en The Country Club el próximo año. Además, el ganador será invitado a participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur de 2022, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.

Diseñado por Pete Dye, considerado el mejor arquitecto de golf del mundo, “Dientes de Perro” está catalogado como el mejor campo del Caribe y se ubica en el Top-50 entre las canchas de todo el planeta. “La oportunidad de construir este campo desde el inicio es una experiencia que se vive una sola vez en la vida”, señalaba Dye, que también diseñó, junto a su esposa Alicia, Dye Fore y The Links, ambos campos de golf de los que también se enorgullece Casa de Campo.

Casa de Campo Resort & Villas es un hotel, resort y comunidad residencial ubicado a lo largo de 7000 acres en la costa sureste de República Dominicana. Es una joya en el Caribe y así lo entendió la IAGTO (Asociación Internacional de Operadores de Tours de Golf) que lo eligió como el resort de golf número uno en el mundo en más de una oportunidad.

“Estamos increíblemente emocionados de dar la bienvenida a los mejores aficionados de la región de regreso a Casa de Campo y recibir nuevamente al Latin America Amateur Championship. Teeth of the Dog es un lugar hermoso y a su vez desafiante como sede de este campeonato. Nuestro equipo disfruta de la oportunidad de continuar nuestra maravillosa asociación con el Masters Tournament, The R&A y la USGA, y esta edición servirá para mostrar el talento en constante expansión en nuestra región”, comentó Andrés Pichardo Rosenberg, Presidente de Casa de Campo.

Chaplet y Ortiz descubrieron los secretos de Pete Dye

La dificultad de los diseños de Pete Dye es innegable. Cada una de sus creaciones esconde secretos que Paul Chaplet y Álvaro Ortiz supieron descubrir de Teeth of The Dog. El costarricense firmó una ronda final de 70 golpes (-2) y con un total de 285 (-3) se consagró campeón del LAAC 2016. El mexicano, en tanto, aprovechó un clima benévolo y “solo” necesito 274 golpes (-10) para llevarse el título.

Respecto del campo, Chaplet dijo: “es una cancha espectacular, de las mejores de Latinoamérica. Te exige estar concentrado en cada tiro y si el viento sopla todo se hace más complicado. Para tener éxito en este campo la clave es esa: concentración y saber fallar por el lado correcto”.

Para Ortiz, Casa de Casa de Campo y Teeth of the Dog tienen algo especial: “no sólo tengo una gran conexión por ser campeón ahí, sino también porque el campo de golf es una obra de arte de Pete Dye. Los hoyos que dan sobre el Mar Caribe son magníficos, pero toda la cancha es realmente impresionante, todos los jugadores aficionados de Latinoamérica deberían jugarla por lo menos una vez”.

Del 20 al 23 de enero de 2022 los mejores jugadores aficionados de la región regresarán entonces a una sede elogiada por cada una de las partes que componen la organización de un campeonato único como el Latin America Amateur Championship. Las promesas del futuro llegan a Casa de Campo y el golf de la región vuelve a sonreír.

