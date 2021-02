Casa de Campo anuncia el tradicional Pro-Am Internacional Caribe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Casa de Campo Resort se complace en anunciar la celebración del tradicional Pro-Am Internacional Caribe en su edición número 34, que se llevará a cabo del 28 de febrero al 5 de marzo de 2021.

El torneo se disputará en los tres campos diseñados por el legendario Pete Dye: Teeth of the Dog, el campo de golf #1 del Caribe, Dye Fore y The Links.

El campeonato se disputará a 72 hoyos y el formato de juego es por equipos compuestos por 1 profesional y 3 aficionados. Las dos primeras rondas serán a Mejor Pelota neto y gross, mientras que las últimas dos vueltas serán a las 2 Mejor Pelotas neto y gross. Y habrá premios para el primer, segundo y tercer lugar neto y gross.

Esta es una gran oportunidad para poder jugar en los tres campos de golf que ofrece Casa de Campo.

Desde su apertura en 1971, Teeth of the Dog es uno de los campos más elogiados por los golfistas aficionados de todo el mundo, no solo por su diseño, sino también por su majestuosidad con sus hoyos que bordean el Mar Caribe. En tanto, los aficionados a la arquitectura de los campos de golf llaman a Dye Fore “el campo más subestimado del Caribe”. Mientras que The Links muestra el genio de Dye para crear fairways y greens distintos a todos.

Para tranquilidad de cada uno de los visitantes, Casa de Campo ha realizado inversiones significativas para prevenir contagios de COVID-19 e implementó el programa “Casa Cares”. El nuevo protocolo consiste en específicas normas de bienestar y seguridad de salud que incluyen procedimientos concretos para asegurar que cada rincón del resort se mantenga con los más altos estándares de higiene y precaución mediante el uso de nuevos métodos de desinfección y tecnología avanzada en todas las áreas.