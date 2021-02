Casa de Campo anuncia asociación con simuladores TrackMan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.– Casa de Campo Resort & Villas, hogar de las mejores experiencias de golf de lujo en el Caribe, anuncia que sus célebres diseños Teeth of the Dog y Dye Fore, creados por Pete Dye, están disponibles en TrackMan, los simuladores de golf más importantes del mundo.

Utilizando imágenes de drones de última generación, TrackMan renderizó digitalmente los 18 hoyos de Teeth of the Dog y los 27 hoyos de Dye Fore con su innovadora tecnología 3D. El espectacular quinto hoyo par 3 que abraza el océano en Teeth of the Dog, uno de los más fotografiados del planeta, se mostrará como imagen de carga en todas las bahías del simulador de Trackman durante la semana del 15 de febrero.

Teeth of the Dog ha estado desde siempre en la “lista de deseos” para aquellos que buscan jugar en uno de los 50 mejores campos de golf del mundo. Todos los sellos distintivos de diseño de Dye están presentes: vías de ferrocarril, greens y tees de península, superficie de los greens esculpidas a mano y una variedad única de pot bunkers. Los hoyos frente al mar denominados “The Heaven 7” son asombrosamente perfectos, lo que hizo que Dye bromeara diciendo: “Yo creé 11 hoyos y Dios creó siete”.

Dye Fore cuenta con 27 hoyos y se unió a Teeth of the Dog como otro de los trazados en Casa de Campo en 2002. Dye Fore cuenta con tres recorridos de 9 hoyos llamados: Chavón, Marina y Lakes, que poseen diferentes características. Chavón cuenta con siete hoyos que corren sobre acantilados que caen unos 90 metros; Marina serpentea hasta un puerto rodeado de restaurantes y tiendas de estilo mediterráneo; y Lakes está ingeniosamente diseñado a través de un terreno con mucho movimiento. Los aficionados a la arquitectura de campos de golf llaman a Dye Fore “el campo más subestimado del Caribe”.

“Estamos encantados de que nuestros campos Teeth of the Dog y Dye Fore estén disponibles en los simuladores TrackMan de todo el mundo. Nuestra asociación con una empresa de vanguardia como TrackMan nos permite mostrar nuestros fantásticos campos de golf de clase mundial aquí en el paraíso a una audiencia completamente nueva de futuros huéspedes”, comentó Jason Kycek, vicepresidente senior de ventas y marketing.

Además de los dos campos de Casa de Campo, la tecnología TrackMan permite el juego virtual en algunos de los destinos de golf más famosos del mundo, como Royal Portrush, Innisbrook, Muirfield Village, PGA National, así como cuatro diseños en el legendario St Andrews Links en Escocia, incluido el icónico Old Course.

Casa de Campo también ofrece la tecnología de TrackMan en su Golf Learning Center de clase mundial, ya que cuenta con dos simuladores TrackMan en sus gateras de interior para una mejora rápida del juego. Allí se puede entrenar durante todo el año, tomar clases y participar en diferentes escuelas de golf individuales y grupales. Al mismo tiempo, se pueden realizar fittings y reparación de palos por expertos. En una superficie de casi 85.000m2 de “pure grass”, las instalaciones de calidad del PGA TOUR también exhiben greens de práctica para perfeccionar el juego con el putter, un área para chipping y pitcheo, así como el uso ilimitado del driving range al aire libre para practicar todos los golpes. También se ofrece instrucción en el campo de golf del complejo.

​ Sobre TrackMan

Los simuladores de golf TrackMan ofrecen una experiencia que redefine lo que es posible lograr en el mundo de los simuladores de golf. Cada sesión de entrenamiento, cada hoyo que juegas, cada divertido torneo que haces con tus amigos es completamente real y brinda una verdadera sensación de juego. Los campos de fama mundial aparecen con un detalle simplemente impresionante. El juego es increíblemente fluido, todos los datos de tu palo y pelota se muestran con una precisión milimétrica. Si cree que sabe lo que puede hacer el golf con simulador, piénselo de nuevo. Es lo mejor en simuladores de golf.

TrackMan tiene una impresionante experiencia de juego, el Virtual Golf 2 de TrackMan está repleto de excelentes características nuevas que han sido especialmente diseñadas para hacer que su juego sea más divertido, gratificante e informativo. Todo lo que experimenta se presenta con gráficos como nunca antes había visto. Es revolucionario.