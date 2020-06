Casa Blanca dice que no hay consenso en Inteligencia sobre Rusia y talibanes

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró este lunes que “no hay consenso” en la inteligencia estadounidense sobre la veracidad de las alegaciones de que Rusia ofreció dinero a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional en Afganistán.

“No hay consenso dentro de la comunidad de inteligencia sobre estas acusaciones y, en efecto, hay opiniones en desacuerdo de algunos en la comunidad de Inteligencia respecto a la veracidad de lo que se informa”, afirmó la portavoz en una conferencia de prensa, preguntada sobre una información publicada el viernes por el diario The New York Times.

Según McEnany, la veracidad de las acusaciones “continúa siendo evaluada”.

El diario neoyorquino, que usó como fuente a funcionarios informados del asunto, señaló que se cree que algunos militantes islamistas o elementos criminales asociados a ellos en Afganistán han llegado a recibir pagos de los rusos.

El rotativo agregó que funcionarios estadounidenses llegaron a esa conclusión hace meses y la transmitieron a la Casa Blanca, que ha discutido qué hacer en respuesta, pero que por ahora no ha dado ningún paso.

En total, 20 estadounidenses murieron en combate en Afganistán el pasado año, pero no está claro si algún caso podría haber estado relacionado con Rusia.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este fin de semana que no había sido informado al respecto e instó a The New York Times a revelar “su fuente anónima”, que consideró que posiblemente sea una persona que ni siquiera existe.

“Los servicios de inteligencia acaban de informarme que no encontraron esto creíble y, por lo tanto, no me informaron a mí ni al vicepresidente (Mike Pence)”, tuiteó este lunes Trump, que ya se había pronunciado en el mismo sentido durante el fin de semana.

El diario The Washington Post reveló que “se cree que las recompensas rusas ofrecidas han resultado en la muerte de varios soldados estadounidenses, según datos obtenidos en los interrogatorios militares de militantes capturados en los meses recientes”.

McEnany insistió en que “Estados Unidos recibe miles de informes de inteligencia al día”, que son sometidos a un escrutinio estricto, y que en este caso no se pudo comprobar la veracidad de esas alegaciones.

Ratificó además que la directora de la CIA, Gina Haspel, el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, pueden confirmar que ni Trump ni su vicepresidente fueron informados sobre el tema.

“Esto no se informó al presidente, porque, de hecho, no se verificó”, puntualizó la portavoz.

Este lunes el Kremlin negó que hubiera pagado dinero a los talibanes para asesinar a militares estadounidenses en Afganistán.

“Estas afirmaciones son una mentira”, aseguró a la prensa local Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. EFE

Anuncios

Relacionado