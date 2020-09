Caruso sobre su triple decisivo: “Lo he practicado con LeBron durante todo el año”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Pese a ir ganando por 23 puntos en el último cuarto, cerrar el juego cuatro fue para los Lakers una tarea más compleja de lo que cabía esperar. Houston llegó a colocarse a solo cinco puntos de distancia en el último minuto, dando una importancia vital a una posesión angelina que acabó en unos manos inesperadas: las de Alex Caruso. El base, situado en la esquina, recibió un pase de LeBron James cuando la posesión llegaba a su fin, pero no le tembló la muñeca y anotó un triple que dejó el partido visto para sentencia.

El de los Lakers, que redondeó su actuación con una robo a Eric Gordon en la siguiente jugada, terminó el choque con 16 tantos en su haber, y destacó también por su nivel de actividad defensiva, que fue decisivo en el gran papel de su equipo en este aspecto. No obstante, fue su triple final por lo que más se le preguntó cuando terminó el encuentro.

“Trato de no pensar mucho mientras tiro y dejar que sea natural” afirmó. “He practicado esos tiros desde la esquina con LeBron durante todo el año. Sé que es un jugador que siempre toma buenas decisiones, y me ha visto solo en la esquina y yo he intentado ser valiente y no fallar. Cuando el partido está apretado, soy un competidor nato. Si estoy en la pista es por algo, y sé que mis compañeros y mis entrenadores confían en mí para estas cosas”.

Con respecto a la defensa, Alex quiso destacar la gran labor colectiva a la hora de impedir que Westbrook y Harden pudiesen desarrollar su juego de forma cómoda: “Estamos ejecutando muy bien nuestras ayudas y coberturas. Sabemos lo buenos que son, y por eso tratamos de complicarles la vida y de mantener el pie en el acelerador. Son jugadores que ganan series si no consigues frenarlos” concluyó.