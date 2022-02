Cartelera 100 de Mercedes es símbolo de perseverancia y amor por el boxeo

Comparte esta noticia

El día 20. Mercedes celebrará su velada número 100 como “una fiesta” en la que tendrá a su peleador “ícono” Javier –El Abejón- Fortuna ante el venezolano Rafael Hernández en el pabellón de Esgrima del Centro Olímpico de Santo Domingo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Cuando monté mi primera velada boxística tuve que empeñar todas mis prendas y también dejé en manos de mis suplidores la licencia de mi carro; así pude cumplir con los gastos de entonces que no esperaba que fueran tantos, pero cumplí con todos, a los boxeadores y a los jueces, al del ring, les pague a todo el que le debía”.

Veintitrés años después y en camino de celebrar con estridencia su velada número 100 el día 20 en el pabellón de Esgrima, las cosas han cambiado, pero la responsabilidad y la perseverancia de César “Manguita” Mercedes sigue siendo la misma.

Comerciante del mundo de bienes raíces, político, pero antes que todo se confiese un hombre de boxeo, entiende que su vida ha sido una lucha por mejorar la vida de mucha gente incluyendo sus boxeadores.

“Mi empresa es como si fuera otra familia, por la que yo siento un inmenso compromiso y lucho para que todo el mundo progrese y mejore su nivel de vida.

100 programas y mil peleas

El extrovertido promotor nativo de La Romana afirma que todos sus negocios primero los conversa bien y luego pasan al papel, a los contratos para darle formalidad, por lo que no existe manera que alguno de sus boxeadores alguna vez sienta un engaño de su parte.

“Esto no es fácil, recuerdo como denunciaban a diario a Don King, pero él lo escribía todo y al parecer no era tan malo como decían porque nunca cayó preso. Nunca he tenido problema porque trato siempre los negocios con gran transparencia desde antes de que haya dinero por el medio”, afirma el promotor.

Pronto cumplirá 24 años como promotor, oficio que ha dignificado creando una buena imagen y realizando más de mil combates en ese tiempo.

Dos excampeones mundiales

La velada número 100 será como “una fiesta” en la que su peleador “ícono” Javier –El Abejón- Fortuna ante el venezolano Rafael Hernández en el pabellón de Esgrima del Centro Olímpico de Santo Domingo.

“Este es un combate de vida o muerte para el Abejón, digo así porque si pierde debe retirarse, pero él sueña con una tercera oportunidad por la corona de peso ligero y así irse a casa con tres cinturones mundiales que ningún otro boxeador local ha conseguido todavía en la historia”, revela Mercedes.

La segunda pelea estelar será protagonizada por el excampeón del mundo del peso superwelter Jeison “Banana” Rosario, quien enfrentará a un rival de renombre internacional, pero aún no ha firmado el encuentro.

Logros de la empresa

Mercedes enfatizó que la firma “Mangüita Boxing Promotion” es la empresa que más aportes positivos le ha hecho l boxeo dominicano por su perseverancia y en el logro de sus metas.

“Vamos para la pelea número 15 de título mundial, hemos tenido tres campeones del mundo nuestros, pero hay dos o tres que también a través de nuestra sociedad con el promotor internacional Sampson Lowkwicz se han coronado. Logramos hasta el 2021 un total de 23 posicionamientos en el ranking mundial (de los 4 organismos)

“Hemos realizado 27 combates por coronas regionales y en definitiva, nuestros boxeadores son los más requeridos y de mayor cotización a nivel internacional y eso nos llena de orgullo”, valoró el promotor.

Aunque fue su último tema, lo valoró como quizás el más importante de todos, se trata del gimnasio-villa construido en los terrenos de su estancia privada que servirá para hacer concentraciones y grandes entrenamientos para todos los boxeadores del país y también atletas extranjeros que hagan formalmente sus trámites.

El Gimnasio-Villa está ubicado en la comunidad de Hato Nuevo, Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, a unos 30 minutos del centro de Santo Domingo.

Relacionado