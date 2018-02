Carta pública a Génesis Hernández Santana

Santo Domingo, D. N.

06 de febrero de 2018

“ DERECHO A LA SALUD ”

A LA: LICDA. GÉNESIS HERNÁNDEZ SANTANA,

CON CARIÑO

POR: JUAN B. SÁNCHEZ ESPINAL*

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social”.

El derecho a la salud de todos (as), los dominicanos (as), está contemplado en la Constitución de la República, en la Ley sobre Seguros Sociales No. 1896, de fecha 30 de diciembre de 1948, en la Ley General de Salud No. 42-01, de fecha 08 de marzo de 2001, en la Ley 87-01, del 17 de julio de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y en diferentes tratados internacionales, de los cuales el país es signatario.

El derecho a la salud de toda persona que habita en nuestro territorio, está previsto en el artículo 61 de la Constitución de la República, al establecer en su parte capital lo siguiente: Derecho a la Salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral”, consignándose en el numeral 1 de dicho artículo que: “El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran”.

Como una forma del Estado asumir un mayor compromiso con la efectividad del derecho a la salud y de otros derechos fundamentales de todos (as), se indica en el numeral 2 del mencionado precepto legal que: “El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables”.

La República Dominicana es parte integrante de diversos tratados internacionales que prevén el derecho universal a la salud, el cual puede ser reclamado por los dominicanos (as) al Estado nuestro amparándose, también, en esas normativas internacionales, que forman parte del derecho interno dominicano.

En efecto, el derecho de las personas a disfrutar del derecho a la salud en nuestro país está previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12), en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (artículo 10), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 11).

El Estado debe hacer los mayores esfuerzos posibles, tomando las medidas correspondientes en materia presupuestaria, legislativa, administrativa y en cualquier otro ámbito que fuere necesario, para hacer realidad plenamente el derecho a la salud de todos (as), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución que dice que la “República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho“, “fundado en el respeto de la dignidad humana” y “los derechos fundamentales” de la personas”, y tomando en consideración que conforme al artículo 68 de nuestra Ley de Leyes “los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley”. Justo es reconocer que en sentido general los servicios de salud han mejorado en el país a partir del año 2001, lo cual es muy plausible.

* El autor es abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

