Carta pública a la justicia independiente

Señora justicia independiente, espero se encuentre bien de salud, hace días no veo su itinerario ni la veo ocupando los primeros lugares del hit parade, eso no es bueno para el público que le sigue.

Tengo una inquietud, me gustaría usted me aclare y así quizás entienda mejor, he visto un importante director hacer alarde de que sus éxitos son de él y su grupo, pero otras veces dice que ustedes son un grupo independiente, ¿eso es una estrategia de marketing suya o de su propulsor?

Me gustaría saber si tiene usted álbumes nuevos, si es así me gustaría saber cuando saldrán al mercado, pues no creo que su público deba esperar a fechas específicas para bailar su música, de ser así la gente va a entender que usted toca cuando le conviene al director aquel y entonces se va pensar que usted no es dueño de su itinerario y hay que saber si su socio está cobrando por usted.

Señora justicia, toda la vida he soñado con verla triunfar, verla actuar con su venda puesta que tan bien le queda, pero no ha sido así, creí que ahora al casarse con el señor independiente y adquirir su apellido, pensé había llegado la hora, pero la siento más tuerta que nunca… Pero bueno, no es lo que quiero plantearle: resulta, que formó parte del padrón de un partido que se llama PLD, en ese padrón habíamos inscritos alrededor de 3 millones de dominicanos y el equipo al que se le asocia nos acusó a todos de ladrones, usted desde la tarima vio como disfrutaban.

Resulta que nos tiraron tantas cosas de esas que hieden, que hasta nosotros mismos llegamos a creer que en verdad estábamos todos embarrados, según sus actuaciones, está claro que no es así, entonces señora justicia independiente:

¿Quién nos limpia a los que no merecíamos nos tiraran esas cosas mal olientes?

¿Dónde están los autores del macabro plan?

¿Acaso no se puede pedir disculpas por acusarnos injustamente o usted aun cree que realmente somos 3 millones de ladrones?

¿Hasta cuándo infelices hombres y mujeres de los barrios, cuyo único delito ha sido ponerse una gorra morada, estarán siendo señalados sin que usted diga algo?

Ese padrón, mi muy querida justicia, sigue lleno de gente honesta a la que usted nunca tendrá la necesidad de llamar, entonces ayúdeme a creer en usted, haga su trabajo. Pero mire a ver lo que hace, no puede haber millones de dominicanos que sin haber cometido ningún delito, se les esté condenando en las redes y las esquinas sin que usted diga nada. Eso no es justicia, ayúdenos en eso para que la gente crea en usted.

Por Charlie Núñez

