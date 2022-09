Carta pública a Félix Bautista

Distinguido senador.

Usted tiene dos excelentes profesiones, que lo han hecho adquirir grandes conocimientos sobre temas legales , y sobre la ciencia para llevar a cabo construcción de proyectos.

Como ingeniero y abogado que es, además de senador de la república, para usted no es un secreto, que para poder ejecutar cualquier tipo de construcción ,se necesitan hacer primero estudios medioambientales.

Lo veo muy afanado escribiendo artículos en periódicos nacionales, oponiéndose a una supuesta explotación minera aquí en San Juan, digo supuesta, porque usted se adelantó a los acontecimientos.

En el proyecto Romero no se han hecho estudios medioambientales ni nada parecido ¿ Por qué usted habla de explotación sin que se hayan hecho estudios medioambientales que determinen la positividad de extraer minerales?

Un consejo muy sano le voy a dar como amigo que soy de usted.

No siga pretendiendo usar el tema minero de San Juan como capital político, no es verdad que la mayoría de los sanjuaneros no quieren mina, aquí lo que no queremos es explotación, sin ante hacer estudios medioambientales.

Usted mejor que yo, sabe que en el capítulo cuarto en su artículo 17 de nuestra Constitución, está establecido el aprovechamiento de los recursos naturales, así como en la ley de minería 146-71 en el artículo 11.

En ambas leyes se dice que para poder explotar una mina, debe primero ajustarse a que la misma no haga daño al medio ambiente ¿ Como sabemos que un proyecto minero no hará daño al medio ambiente? Lógicamente mediante estudios medioambientales.

Usted como conocedor de la ciencia y como hacedor de leyes, no debería ponerse a espalda de las legislaciones presentes sobre minería, muy por el contrario debería estar a favor de que el Estado cumpla con las leyes mineras y sobre todo con las leyes de la inversión extranjera.

Le recuerdo que fue su amado líder Leonel Fernández quien le otorgó esa concesión minera a la Goldquest, el expresidente muy bien atendió la inversión extranjera.

Le sugiero que tenga una conversación con Octavo López, el secretario de asuntos mineros de la Fuerza del Pueblo, compañero suyo, dígale que lo oriente sobre el proyecto Romero.

¿ Hoy pretende usted solo por fines políticos, no científicos, ahuyentar a los posibles inversionistas extranjeros que puedan venir a invertir a San Juan?

No le voy a negar que en el pasado la minería era muy dañina, pero hoy en día las actividades mineras son muy compatibles con el medio ambiente.

Otra cosa mi estimado senador, San Juan no puede seguir con esa cultura de hateros, de ese conformismo de criar dos pollos y tres chivos y de sembrar arroz y habichuelas, necesitamos explorar otras fuentes de ingresos.

La minería es una de esas fuentes, por eso una persona como usted no debería estar oponiéndose a la ciencia, con esa actitud de que no se hagan los estudios medioambientales.

Los estudios medioambientales no matan ni le hacen daño a nadie ¿ A que le teme usted? ¿ Que lo mismo puedan arrojar positivo y usted pueda quedar mal ante la población sanjuanera?

Si ese es su temor, entonces póngase del lado de la ciencia, sea usted mismo que le solicite al presidente Luis Abinader que mande hacer esos estudios bajo condiciones que usted mismo elija.

Finalmente, si usted sigue empecinado en esa actitud, un día van aprobar los estudios medioambientales y le va a ir peor en sus aspiraciones políticas.

Para que esto no le ocurra, es mejor que usted se ponga al lado de las leyes y de la ciencia, como senador y representante de nuestra provincia.

Por Roberto Paulino

