Carta para toda la comunidad internacional en Respuesta a British Vogue:

Es verdaderamente lamentable como en estos días una portada de Vogue se hizo viral, la cual no representa la realidad de la República Dominicana. Es muy triste ver a los medios parcializados, pero realmente no es la primera vez que injustamente somos atacados en los medios. La realidad es que somos un destino de clase mundial y nuestras playas han sido premiadas mundialmente. Aunque sí tenemos mucho que mejorar y otros tantos hábitos que cambiar, somos una obra en desarrollo y hemos llegado bastante lejos para estar a la altura de los estándares requeridos.

Si hubiese sido una comparación justa o sencillamente un tema de crear conciencia, probablemente ni estarías viendo este video. Pero fueron cuatro portadas de cuatro países distintos que fueron proyectados como paraísos, mientras el nuestro como un nido de desechos. Esto nos hace dudar sobre las buenas intenciones detrás de esta publicación. Cabe resaltar, que uno de los países proyectados como un paraíso realmente es uno de los más contaminados, pero a ellos no se les exigió el estándar ya que solamente aplicó para la República Dominicana. A diferencia del resto de los países, nosotros dependemos del turismo, el cual está pasando su momento más difícil durante esta pandemia al igual que todo el mundo.

Somos un país que ha luchado en contra de la contaminación por medio a organizaciones internacionales del sector privado de emprendedores y hasta iniciativas individuales. Si crear conciencia significa dañar el trabajo que ha logrado la República Dominicana a través de los años, siendo líderes de calidad en hospitalidad y siendo líderes en general como destino, pues no caeremos en esa dinámica. Crear conciencia debería ser sobre enfatizar lo bueno. Motivar a alcanzar lo mejor no debería cargar más daños de los que estamos buscando solucionar a lo largo del tiempo mientras nuestros esfuerzos dan frutos. Reitero a mis compañeros internacionales que sí necesitamos cambiar muchos de nuestros hábitos como lo exige el planeta. Pero podemos garantizar que la portada presentada en Vogue no representa nuestra entera realidad.

Nosotros los ciudadanos de la República Dominicana alzamos nuestras voces y defendemos nuestro país. No permitiremos que nadie lo dañe o perjudique cuando les dé la gana. Nuestro mensaje al mundo es que tenemos mucho que mejorar, estamos mejorando y siempre seremos nuestra mejor versión para todo aquel que nos venga a visitar en nuestro paraíso.

