Carta de marca o patente de corso

La moral eleva al hombre sobre impulsos naturales. Sin embargo, procesos sociales involucionistas nos empujan en reversa. La desconexión progresiva del individuo con la familia lo separa del sentido de fusión a su comunidad, a la sociedad, y de ahí, a la humanidad misma. Un eco activista criollo amplía el escenario: “La desertificación de las tierras se ha convertido en una tragedia mundial, mientras la crisis de agua, el calentamiento global, la depredación de bosques y ríos, y la contaminación industrial, amenazan la existencia de la vida planetaria”. Una orgía de consumo excesivo, deuda exponencial, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados.

El dinero es la herramienta depredadora por excelencia en economías lineales expansivas. Hemos demostrado pobre responsabilidad medioambiental ante este poderoso medio de intercambio, inversión y acumulación al no priorizar economías circulares. Es la patente de corso para cualquierizar medalaganariamente el mundo, manipularlo y explotarlo sin límites ni consecuencias conocidos en el pasado. Es el dinero del sistema bancario fraccional. El mismo que se argumenta necesario dentro de expansión económica pues “el dinero en un sistema de 100% reserva no sería suficiente”. Lo cuestionable es que el primero contribuye con dominio al expansionismo económico depredador. Es dinero pirata, dinero incendiario.

Los grandes robos de la historia no han sido al dinero físico en bóvedas bancarias sino al dinero digital que representa sobre el 97% de los agregados monetarios. Los políticos y sus asociados del sector privado lo saben muy bien. Estos reclamos son reiterativos y como un par de maracas, hacen ruido pero no hacen por sí solas el baile. Pero las maracas no deben detener su afanoso ritmo o hasta los árboles del higüero se extinguirían, eventualmente.

No muchos deudores conocíamos sobre el interés faltante. En este medio financiero moderno, rodeados de algunos banqueros cuasi piratas, debemos conocer trucos de esgrima. En Internet encontramos mucha información, tanta que hay que compendiarla para simplificar el rápido entendimiento del sistema de dinero deuda. Veamos:

Todas las monedas oficiales de los gobiernos se crean en forma de deuda, a través de la emisión de créditos bancarios. No es un banco central de un país o área monetaria el que crea el dinero, sino los bancos comerciales privados cuando emiten crédito. Crédito con tasa de interés. Para mejor compresión del tema busquemos en Internet: « ¿De dónde sale el dinero que presta un banco?». Esta forma de creación de dinero sufre de un problema mayor llamado “el embolado del interés faltante”.

Digamos que estamos al comienzo de una nueva moneda oficial, el peso pirata (Pi). La oferta de dinero es cero. No hay moneda en la economía. Tú eres la primera persona que acude a un banco comercial privado para obtener un crédito en Pi. Harás la primera creación monetaria, moneda ex nihilo. Declaras al banquero que necesitas Pi$100,000 para comprar una casa. El banquero está de acuerdo. Teclea en su computadora y ves Pi$100,000 aparecer en tu cuenta bancaria. Ya tienes ese monto disponible. Y en partida doble, un asiento contable al banco.

El crédito no es gratis, tiene intereses y una hipoteca. El banquero te otorga una tasa de interés del 5% por año. Te comprometes a devolver la cantidad solicitada además del pago de los intereses devengados durante 20 años. Tienes que devolver la suma total de Pi$160,000. De lo contrario, se lleva tu casa. Y cuando mueras, esta deuda debe ser pagada por tus herederos si mantienen la casa. Básicamente, el banquero explica que la justicia y la policía están de su lado y que estás obligado a pagarlo todo.

El reembolso del capital prestado inicialmente desaparece. Los Pi$100,000 que tienes en la mano se usarán para comprar la casa, luego circularán en la economía y los recuperarás, por ejemplo, en forma de salario. Puedes comenzar a pagar lo que has pedido prestado. Cuando haces esto, los pagarés desaparecen. Fueron creados ex nihilo, de la nada y vuelven a la nada. Solo sirven para extinguir parte de tu deuda.

Aquí llegamos al interés faltante. Después de haber pagado el principal, el capital prestado, no te queda nada. Sin embargo, el banquero te exige el interés: Pi$60,000. Pero no le puedes pagar. Es normal. Estos Pi$60,000 nunca han sido creados. En un crédito por creación monetaria, el interés no se crea, por lo que el crédito no es matemáticamente reembolsable. Por lo tanto, un nuevo crédito no induce ningún “crecimiento” de la economía, sino una deuda no reembolsable, por lo tanto una quiebra de la economía. Si estuviéramos en un juego de Monopolio, ya habrías perdido.

La única forma en que puedes pagar tus intereses es que un banco emita otro crédito para añadir moneda a la economía. Crear un segundo crédito de Pi$100,000 para otra persona. Esta otra persona gasta sus Pi$100,000 inyectándolos en la economía. Recuperas algo gracias a tu salario o tu negocio. Esta persona te permite obtener los Pi$60,000 que te faltaban para pagar tu interés. Los intereses no se destruyen. Estos son los beneficios del banco. Esta moneda ya no es deuda, es ganancia.

¿Un sistema donde un crédito reembolsa otro crédito? Cuando tienes que hacer un segundo crédito para pagar un primer crédito, esto tiene un nombre. En los negocios, esto se llama «caballería financiera». Es estrictamente ilegal y castigable por ley. Hecho por un individuo, se llama esquema Ponzi o pirámide y es un ilícito. Cuando se realiza por bancos comerciales privados, es respaldado por los gobiernos, aceptado por la mayoría de los economistas y no castigado por la ley. Además, este sistema de creación monetaria no aparece en ningún texto legal.

Si pagaste tu crédito, dejas a una persona en bancarrota. Este sistema requiere que uses el capital de otra persona para su reembolso. La consecuencia de esto es que la otra persona está en una bancarrota peor que la tuya, ya que no puede pagar ni su principal ni sus intereses. Aquí, la segunda persona solo tiene Pi$40,000 para pagar Pi$160,000. Este sistema de bancarrota permanente nos convierte en depredadores que se roban unos a otros y nos obliga a un comportamiento egoísta para sobrevivir. Todos trabajamos en beneficio de los bancos que crean moneda ex nihilo para sí mismos, sin trabajar ni crear valor, simplemente haciendo que otros trabajen.