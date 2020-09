Carpinteros, entre las 100 mejores películas en español del mundo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La película Carpinteros, dirigida por el dominicano José María Cabral, figuró en el listado de las 100 mejores de todos los tiempos hechas en idioma español, publicado por el prestigioso sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, Rotten Tomatoes.

“Me siento muy emocionado de que la película este en ese listado. No me lo creo y creo que nunca lo voy a creer”, confesó Cabral a El Nuevo Diario cuando se le cuestionó sobre como recibió la noticia, al tiempo que aseguraba sentirlo como algo “surreal”. “Es surreal para mi estar en un listado con directores que tiene una carrera y una trayectoria tan larga. Ahora me toca seguir trabajando para seguir demostrando y continuar entregando buenos proyectos”.

Asimismo Cabral declaró que se enteró de la noticia, que calificó como un logro, a través de un amigo. “Me entere porque un amigo leyó la nota de la BBC y me la mando por WhatsApp y no lo podía creer”.

Los criterios que utilizó el referido sitio web para determinar las producciones que entrarían al listado fueron críticas profesionales, rankings elaborados por otras publicaciones y organizaciones prominentes y aplicó otras consideraciones como el impacto duradero que haya tenido una película, así como los premios recibidos.

Rotten Tomatoes otorgó a la película el puesto número 89, posición que José María destacó sentirse muy bien, “estoy feliz de que la película este en el puesto 89”, expresó. En tanto, el filme “Roma” del directo mexicano Alfonso Cuarón en el puesto número uno.

El filme de drama, protagonizado por Judith Rodríguez, Ramón Emilio Candelario y Jean Jean está basado en hechos reales que forman parte de la cotidianidad de las prisiones dominicanas y presenta la cruda realidad de los internos que mantienen una comunicación muy peculiar con las reclusas vecinas. Es a través del “carpinteo” que los presos se envían mensajes utilizando un lenguaje de señas únicamente conocido entre ellos.

La película ha sido ganadora de varios premios entre los que destacan tres premios en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, una de las más importantes muestras de fílmicas de Latinoamérica, siete premios Iris, así como una participación destacada en el Festival de Sundace.