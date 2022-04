Carolina y Omar con mejor imagen en oficialismo y oposición, según encuesta 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía volvió a conseguir el primer lugar en un nuevo ranking sobre imagen positiva en el Distrito Nacional dentro del Partido Revolucionario Moderno, y Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo, de acuerdo a la encuesta SONDEOS.

En esta oportunidad, la también secretaria general del PRM obtuvo 76% de imagen positiva contra solo un 14% negativa, un 7% la cataloga de regular y un 3% no contestó.

Este resultado significa unos 9 puntos más que la encuesta anterior que le daba un 67% de imagen positiva con un 15% regular, 12% negativa y un 6% que no respondió en esa oportunidad. El resto de los dirigentes se encuentran estable en relación con la última medición, sin cambios significativos”.

¿Quién es el opositor con mejor imagen entre los votantes de oposición en el Distrito Nacional?

Con números muy altos, que ratifican los datos ofrecidos por otras firmas, SONDEOS evaluó la imagen de 10 dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición.

El primer lugar en campo “enemigo” lo consiguió el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández y una vez más relegó a otros importantes dirigentes de la oposición que solían ocupar ese puesto de privilegio en el Distrito Nacional.

Los resultados que muestra este escenario aparecen en el último monitoreo mensual de SONDEOS, una consultora pionera en mediciones online, realizada para el periódico digital (eldiario.do) que hace mensualmente una Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública y que incluyó 1.047 casos en el Distrito Nacional, relevados durante los últimos días de marzo y los primeros de abril.

El informe arranca con un detalle de las conclusiones generales:

Uno de los puntos más interesantes del trabajo de esta consulta es cuando se observan los resultados de imagen según la afinidad política de los consultados en el Distrito Nacional. Primera conclusión: la oposición tiene una alta valoración de Carolina Mejía en la capital. Ejemplo: tiene 44% de valoración positiva contra un 19 negativa dentro del PLD. En el caso de los votantes de la Fuerza del Pueblo cuenta con un 49 de imagen positiva contra un 13 de imagen negativa. Entre otros partidos como el PRD y PRSC el apoyo suele ser mucho mayor. Cuando se consulta a los votantes del PRM la aprobación es de 94% positiva contra un 3% negativa. Entre los que no se identifican con ningún partido la opinión es de 86% positiva y solo un 9% negativa.

Omar Fernández, no solo entre los votantes de la oposición, también dentro del mismo oficialismo. Tiene 74% de valoración positiva contra un 07 negativa, 16 regular y un 3% no respondió.

En el caso de los votantes de la Fuerza del Pueblo cuenta con un 92% positiva y solo y un 3% negativa, otro 3% regular y un 2% no contestó. Cuando se consulta a los votantes del PRM la valoración positiva es de 57% contra un 21% negativa, un 12% regular y un 10% no respondió.

Dentro del PLD el respaldo es de 62% positiva contra un 15% negativa, un 14 regular y un 9% no contestó. Entre los que no se identifican con ningún partido la opinión favorable es de 87% positiva, un 5% regular, y solo un 6% negativa y un 2% no respondió.

