Carolina moviliza cientos de perremeístas en Nueva York pidiendo mantener respeto y unidad 

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La alcaldesa de Santo Domingo y secretaria general nacional del PRM, Carolina Mejía Gómez, movilizó anoche cientos de perremeístas en el local del partido en El Bronx y les pidió mantener respeto, unidad y amor trabajando por la reelección del presidente Luis Abinader.

La alcaldesa, hija del expresidente Hipólito Mejía se reunió con la dirigencia y militante del partido oficial, acompañada por su hijo y viceministro de la presidencia, Juan de Jesús Garrigó Mejía, el presidente de la seccional Neftalí Fuerte, quien dconvocó la masiva actividad, la comisionada de cultura, Francia Vargas, el secretario general, Jhon Sánchez, Alejandro Rodríguez (Tontón), ex coordinador de la campaña 2020, el delegado del PRM ante la JCE, Julyn Mateo, el senador por la provincia Espaillat Carlos Gómez, el diputado Ignacio Aracena, la diputada de ultramar Kenia Bidó, el recién electo asambleísta estatal del distrito 78, George Álvarez y muchos otros líderes de la organización, entre ellos presidentes de condados, además de los cientos de dirigentes regionales, de zonas y militantes que abarrotaron el espacio, coreando “4 años más y no mires pa tras”.

Caminando entre el gentío, sostuvo que la razón de estar anoche en el local del PRM en Nueva York, era por respeto, unidad y amor, porque el mayor activo de la organización es el presidente Abinader, que los necesita unidos, trabajando de la mano con amor y con respeto.

“Responsablemente y respetuosamente les digo que yo a hacer junto al presidente Paliza lo que sea necesario para que nuestra institución se maneje y se mantenga unida”, precisó.

“Tenemos un compromiso que va más allá de nuestras responsabilidades partidarias y es por todos los dominicanos y el principal activo que tiene el PRM es el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, nosotros los perremeístas sí somos lo importante que somos para pensar en el país y seguir trabajando”, agregó resumiendo la situación nacional e internacional producto de la guerra Rusia y Ucrania, la inflación mundial y otros factores internos y exógenos que están siendo enfrentando con gran éxito por el mandatario.

También se refirió a los migrantes haitianos diciendo que Abinader le ha reclamado a la comunidad internacional ir en ayuda de Haití.

La edil de Santo Domingo hizo el pedido en medio del proceso de elección del nuevo presidente de la seccional que inicia este sábado 2 de julio con la llegada a Nueva York y Nueva Jersey el domingo 3 de una representación de la comisión organizadora de la convención en ambos estados.

“Pongamos como lo hemos hecho hasta ahora, los intereses de nuestro partido y de nuestro país sobre todo y que nada, nada nos separe”, exhortó Carolina.

“Lo que podemos hacer juntos es trascendental. Donde dos o más dominicanos nos reunimos a planear grandes cosas, cosas maravillosas suceden y esta noche aquí, en este encuentro con el que ustedes me han honrado al venir a compartir este ratito, lo más lindo que me llevo es mi corazón recargado de energía, de esa energía y es honor que ustedes representan”, dijo la alcaldesa.

“Ustedes saben que mi partido me tiene para poder trabajar de la mano cualquier situación que sea necesario trabajar y en estos procesos debemos cuidar no derramar ninguna herida porque no es necesaria, no lo es”, puntualizó.

Después de resumir una breve historia sobre el nacimiento del PRM hace 7 años, participando dos años después en sus primeras elecciones donde ella tuvo la dicha y el privilegio de acompañar al presidente Abinader como su candidata vicepresidencial, y después de llegar al Palacio Nacional todo el liderazgo se lleva con afecto, respeto y trabajo fortaleciendo la unidad y la integración auténticos.

“Esa es la verdad”, añadió definiendo como sus hermanos y hermanas a los dirigentes y miembros del partido, “que tienen una importancia capital en nuestras vidas y en mi vida con decisión y coherencia”, indicó.

EL ACTO

La actividad inició con una invocación religiosa a cargo del reverendo “El Torito” y se entonaron los himnos de la República Dominicana y el PRM, además de guardarse un minuto de silencio en memoria del asesinado ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera.

El senador Gómez abrió el acto agradeciendo la presencia de Carolina y describiéndose como un legislador producto de la diáspora que ha estado y seguirá al servicio de todos.

Le siguieron en los discursos, Sánchez, Bidó, Aracena y Fuerte, quienes coincidieron en agradecer a la alcaldesa responder al llamado de los perremeístas de Nueva York, resaltando las cualidades y solidaridad de ella cada vez que viajan a Santo Domingo en busca de nombramientos y solución de problemas.

La actividad fue conducida por el dirigente juvenil de la seccional, Jairo T. Guerra.

Antes del acto, la alcaldesa recibió comisiones de diferentes sectores del PRM en la oficina presidencial de la seccional.

También estuvieron el presidente del partido en Nueva Jersey, Lucilo Santos y el recién juramentado cónsul en ese estado, Ángel Aníbal Pichardo y representantes del sector externo.

El senador Gómez calificó como un gran éxito la asistencia masiva y el apoyo, añadiendo que el partido está más unido y fuerte que nunca.

Al final del acto, Carolina juramentó al reconocido empresario Cirilo Moronta, propietario del icónico restaurante 809 en el Alto Manhattan como nuevo miembro.

Entre las nuevas figuras del PRM estuvieron el mercadologo Elías Barrera Corporán, director de relaciones públicas del consulado general y otros funcionarios de esa sede.

