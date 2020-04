Carolina Mejía, una alcaldesa a la moda en tiempos de COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Así como Carolina Mejía siguió todo el protocolo de protección sanitaria ante la pandemia de coronavirus al tomar posesión este viernes en el cabildo capitalino, así mismo, la primera alcaldesa de Santo Domingo cuidó cada detalle de su vestimenta, luciendo un jumpsuit diseñado por la modista dominicana Oriett Domenech.

La pieza, elaborada en algodón blanco con un detalle dorado y perla en el cuello, a juego con su mascarilla de la misma firma, contrastó con sus guantes de látex negro y llamó la atención de muchos que atestiguaron cómo, además de convertirse en primera mujer en ganar la alcaldía del Distrito Nacional en 522 de historia, Carolina probablemente sea la persona que se ha juramentado con más estilo.

“El estilismo y diseño fue especial para Carolina, quería que su look reflejara la fuerza y lo sublime de la mujer. Ella me inspiró grandemente por ser una mujer inteligente y con muchas ganas de aportar positivamente a nuestro país y lo más lindo apoyando lo nuestro”, comentó Domenech a El Nuevo Diario.

La diseñadora señaló, además, que conversaron acerca de la importancia de apoyar “lo nuestro y los grandes talentos que tenemos aquí”, vistiendo de colegas diseñadores impulsando la industria de la moda y ella feliz con esta linda iniciativa, ya que ahora más que nunca necesitamos el apoyo para los diseñadores de nuestro país.

Cabe destacar que aunque el protocolo recomienda el uso de falda este tipo de actos, la alcaldesa decidió romper el paradigma llevando pantalón.

A continuación, algunas impresiones de importantes personalidades de la moda:

Jose Jhan

“Me dió gusto y placer ver coherentemente y muy acorde, a nuestra alcaldesa salirse de los patrones establecidos del protocolo de este tipo de eventos en el que hemos visto a las mujeres que asisten a el, con chaquetas sastres y faldas a la rodilla. Desde mi punto de vista y a mi parecer, este es un nuevo y positivo mensaje del lenguaje visual de la moda, otro vivo ejemplo del empoderamiento de la mujer a través de este excelente, bien hecho y moderno jumpsuit y que además, apoya la moda hecha en República Dominicana por una de nuestras grandes diseñadoras de moda como es Oriett Domenech. Doblemente orgulloso de sentirme Dominicano.”

Lia Pellerano

“Cuando una alcaldesa escoge ese escenario tan visible como el de su asunción para utilizarlo de vitrina para un diseñador local, te dice dos cosas: primero, que Carolina Mejía aprecia lo que su ciudad produce y que está utilizando su posición para impulsarlo; segundo, que es una persona que va a romper con la tradición y que nos va a presentar una forma propia, sin importar género o generación, de hacer las cosas. La gente piensa que la moda es solo vestir bonito, pero muchas veces se convierte en un acto político y económico, y este es un caso perfecto para ilustrarlo.”

Rosanna Rivera

“Muy acertado , moderno , elegante y de acorde para la hora , el acto y las circunstancias “

Eddy Gómez

“Me parece interesante su look, me gusta el detalle del cuello, le da un toque moderno e interesante sin caer en lo “Extra”, dado que el evento y la situación global no es lo que amerita, la mascarilla elaborada en tela, no se en cuestión de prevención si funciona, pero en el look quedo súper armoniosa.”

Leonel Lirio

“Cuando en la recién iniciada década del 2000, tuve el privilegio de vestir a la recién electa familia presidencial , Doña Rosa Gómez de Mejía , como nuestra primera dama y esposa del presidente electo Hipólito Mejía Domínguez, sentí que se abría un nuevo escenario para mi carrera de diseñador , joven y con poca experiencia. Busqué los maestros , sus opiniones y lo que manda el protocolo para la ocasión. Carolina era aún más joven he hice su traje del Congreso y para la fiesta de la noche.

Nuestra etiqueta presidencial y para El Congreso , no permite el uso de pantalones en las damas, pero siendo Carolina Mejía , la primera mujer electa al cargo de alcaldesa, de carácter firme, moderna en sus conceptos, tradicional en sus convicciones, bonita, delgada y casual y sencilla en su estilo, no me sorprende su decisión al romper el protocolo, de no llevar falda, porque además no tenemos precedentes al respecto (es la primera) lo cual es una ventaja que pudiese servir al mismo tiempo para la implementación de futuros cambios protocolares, sin necesidad de acudir a reformas legislativas.

Su pelo, recogido, acertadísima decisión y el estilo, creado por Oriett Domenech y su equipo, es una pieza muy fina, conceptual, súper moderna, de exquisita terminación, con detalles de alta calidad contemporánea, como el broche y la Mascarilla, punto focal y de seguridad de estos tiempos, bien terminada e impecable.”

Jorge Brown

“Cuando usas la moda para proyectar tu esencia y de una manera elegante rompes los parámetros en un momento clave ,significa que tienes un punto de vista claro. Aplaudo a esta nueva alcaldesa. Por su ímpetu y por esas ganas de proyectar transparencia y demostrar una actitud positiva ante esta realidad.”

Elisa Morató

“Mantener el estilo en este tiempo creo que sí, es posible y así lo demuestra Oriett que con este giro inesperado en el mundo y en especial en la moda le ha impregnado al Look de Carolina una pieza que utilizaremos por largo tiempo, el barbijo o mascarilla a tono con su jumpsuit de cuello alto guantes y detalles metálicos, una excelente elección”

Por:Marielle Araujo Puello

