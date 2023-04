Carolina Mejía será la oradora principal de Octava Conferencia de la Red Hemisférica de Mujeres en EEUU

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este viernes 14 de abril de 2023, en Miami, Florida, en conversación con Susan Segal, presidenta y directora general de Americas Society/Council of the Americas, Carolina Mejía protagonizará la 8a Conferencia de la Red Hemisférica de Mujeres como oradora principal del evento, en el que se destacará su trabajo con las comunidades de Santo Domingo, la transformación financiera y el impacto que esto ha tenido en transformarle la cara a la ciudad.

Carolina Mejía, que encabeza la lista de los mejores alcaldes del continente con 74% de aprobación, fue seleccionada por el AS/COA por sus logros en sanear las finanzas públicas de la ciudad, la recuperación de espacios públicos a través del programa Parques para Todos y su impacto en el bienestar de los capitaleños.

Desde Miami, Estados Unidos, la alcaldesa se unirá a un grupo selecto de líderes de la región para hablar del rol de las mujeres en procesos de transformación con su experiencia híbrida entre el sector público y privado. Entre las personas invitadas se encuentran Andrew Martin, President, Latin America Cluster, Pfizer; Svetlana Kropp, Global Vice President, Customer Engagement & Experience, SAP; Veronica Alcocer, Primera Dama de Colombia; Ileana Musa, Managing Director, Head of International Banking & Lending, Morgan Stanley; Rosana Padilla, International Vice President, LATAM, Johnson & Johnson Consumer Health; Romina Seltzer, Senior Vice President – Products & Innovation, Visa Latin America & the Caribbean; entre otros.

Les invitamos a unirse a la cobertura en vivo a través de este link y de todas las redes sociales de AS/COA donde podrán escuchar la participación de la alcaldesa y el resto del evento.

Acerca de AS/COA – American Council of the America y su relevancia

– Americas Society (AS) es el principal foro dedicado a la educación, el debate y el diálogo en las Américas. Su misión es fomentar la comprensión de los problemas políticos, sociales y económicos contemporáneos a los que se enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá. Asimismo, busca aumentar la conciencia pública y la apreciación del diverso patrimonio cultural de las Américas y la importancia de una relación interamericana.

– El Council of the Americas (COA) es la principal organización empresarial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, los mercados abiertos, el Estado de Derecho y la democracia en todo el hemisferio occidental. Los miembros del Consejo son empresas internacionales líderes que representan a un amplio espectro de sectores, como banca y finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, energía y minería, industria manufacturera, medios de comunicación, tecnología y transporte.

– Acerca de la Red Hemisférica de Mujeres de AS/COA (WHN): Americas Society/Council of the Americas lanzó la Red Hemisférica de Mujeres en 2012 para proporcionar un foro para que las mujeres y los hombres aliados se reúnan y discutan las oportunidades para avanzar en la igualdad de género.

Relacionado