Carolina Mejía: “no les defraudaré”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La candidata Carolina Mejía, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), , prometió a los votantes que no les defraudará, hablando como alcaldesa virtualmente electa del Distrito Nacional, posición que ocupará por primera vez una mujer.

“Gracias por el voto de confianza, les garantizo que no les defraudaré”, dijo Mejía a sus seguidores, aunque no se proclamó ganadora porque la ley electoral se lo impide hasta que la Junta Central Electoral (JCE) no proclame los resultados oficiales.

Mejía dijo que esto “parece un triunfo”, aunque invitó a sus seguidores a “esperar los resultados para entonces celebrar” e indicando que está “sumamente honrada por la oportunidad” que le han dado los votantes.

Según datos parciales con el 54.32 % de los colegios computados, Mejía lidera las votaciones con el 59.91 % de los sufragios, frente a los 37.83 % de Domingo Contreras, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), su más directo competidor.

Este domingo casi 7.5 millones de dominicanos estaban convocados a las urnas para las elecciones municipales que se celebraban de forma extraordinaria, en repetición de los comicios del 16 de febrero pasado, que fueron anulados por los fallos registrados en el sistema de votación automatizado. EFE

