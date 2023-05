Carolina dice ser “una guerrera” y respaldará lo que decida Abinader de cara al 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, continúa sin dar indicios sobre su suerte de cara a las próximas elecciones, afirmando que está concentrada en los proyectos que tiene por delante en el cabildo de la capital.

Sin embargo, durante un encuentro con periodistas, Mejía explicó que es «una guerrera» y respaldará cualquier decisión que tome el presidente Luis Abinader, si decide escogerla como su compañera de fórmula o por el contrario prefiere optar por continuar con la actual vicepresidenta, Raquel Peña.

Destacó el gran trabajo que viene realizando la vicepresidenta de la República y afirmó que respaldará la decisión del jefe de Estado, si decide continuar junto a la vicemandataria más allá del 2024.

“Lo que el presidente decida si fuera Raquel de nuevo su compañera, nosotros lo vemos y lo aplaudimos, porque el trabajo que ella ha hecho es maravilloso”, valoró la alcaldesa.

Sin embargo, al preguntársele sobre si el jefe de Estado la elige como su compañera de fórmula, Mejía respondió: Ustedes saben que yo soy una guerrera.

Apuntó que llegará el momento de tomar las decisiones que haya que tomar en torno a su futuro político, más allá del 2024.

La alcaldesa de la capital dejó claro que todavía tiene por delante una serie de proyectos que desarrollar, por lo que está enfocada en esa dirección.

Pese a que Carolina Mejía no ha dicho si iría o no por un nuevo mandato al frente de la Alcaldía del Distrito, su padre, el expresidente Hipólito Mejía, había revelado que su etapa como alcaldesa concluiría en el 2024, algo que esta no ha confirmado.

El PRM

Al referirse a la pugna de algunos partidos de la oposición en torno al segundo lugar de cara a las elecciones del 2024, la también secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reveló que quienes tienen que luchar por el segundo lugar son ellos, pues afirma que Abinader esta en un sólido primer lugar.

“Esa discusión de quién está en segundo, se lo vamos a dejar a ellos”, refirió.

Sus declaraciones se produjeron en el marco del acto de celebración de los Premios “Colmados de Oro 2023”, organizado por el Grupo Detallistas Unidos y la Revista del Comercio.

