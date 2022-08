Carmen Villalobos se renueva en la cocina de Top Chef VIP en EE.UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.-Carmen Villalobos se estrenó este mes como conductora de un programa de telerrealidad en Estados Unidos. “Ni lo busqué y ni me lo esperaba, pero ha sido una experiencia refrescante y renovadora”, dijo la actriz y modelo colombiana en entrevista con Efe.

La artista, famosa por protagonizar telenovelas como “Sin senos no hay paraíso”, “El Señor de los Cielos” y “Café con aroma de mujer”, se está dejando ver como nunca antes en “Top Chef VIP”, un programa de la cadena hispana Telemundo.

“Nunca me había presentado al público como yo misma”, indicó Villalobos al explicar que si bien ha sido presentadora varias veces, siempre había sido siguiendo un libreto.

“En Top Chef VIP todo es espontáneo, y la que aparece ahí soy yo, mis palabras, mi forma de ser. Es la Carmen de verdad, como yo soy en la vida real”, afirmó.

La invitación de Telemundo para que encabezara el elenco del programa le vino como anillo al dedo. “La verdad es que en mi caso el trabajo siempre es bienvenido. Yo amo mi trabajo y me hace feliz y es una bendición cuando uno pasa por los vaivenes de la vida”, manifestó.

UNA AVENTURA CULINARIA

Más que un vaivén, la vida le dio un revolcón entre finales de 2021 y 2022. Villalobos pasó meses haciéndose la sorda a los rumores de su relación de 13 años con su colega y compatriota Sebastián Caicedo.

La pareja anunció su divorcio en julio tras dos años de matrimonio. Casi al paralelo, Telemundo anunció que Villalobos sería la conductora del programa. “Mi verdadera pasión es lo que hago, es lo que siempre ha sido una certeza en mi vida”, expuso.

“Mi acercamiento siempre ha sido a través de la disciplina y el trabajo duro. Yo no creo en atajos cuando uno quiere estar orgulloso de lo que hace”, subrayó.

Esta vez la pasión la ha llevado a un terreno que le era ajeno. No solo es la conducción de un “reality”, sino la cocina. “He descubierto que lo más difícil es hacer postres. Es a lo que me quiero dedicar ahora, pero he aprendido muchísimo de las demandas de la profesión de chef”, indicó.

Además, se ha sorprendido a sí misma con la conexión emocional que desarrolló con los 16 concursantes del programa. “Jamás imaginé que iba a llorar tanto como ya ha pasado y lo que me imagino que viene”, admitió.

Como actriz ha llorado ríos, “pero como Carmen, el público va a descubrir que soy muy sensible”, advirtió.

Ser sensible no es una imagen que ha cultivado ni siquiera en las redes sociales, en las que es muy activa y ha concentrado una fanaticada de millones, incluyendo a TikTok, donde sus bailes y doblajes son muy bien recibidos.

UNA PASIÓN PRODUCTIVA

Villalobos comenzó en la televisión a los 18 años en el programa juvenil “Club 18”, de Caracol Televisión. Su primer papel destacado en telenovelas fue en “La Tormenta”, la producción de 2005 que lanzó también las carreras de la venezolana Natalia Streignard y el peruano Christian Meier.

Luego vinieron “Amores de mercado” y “Nadie es eterno en el mundo”, y en 2008 llegó el proyecto que le cambiaría la vida.

La artista fue seleccionada para interpretar a Catalina Santana, la protagonista de la versión estadounidense de “Sin senos no hay paraíso”. El personaje la acompañó por 10 años, durante los cuales se metió en la piel de otras mujeres. “Pero ninguna con tanta conexión con el público como ella”, reconoció.

La artista tuvo presencia en “Sin senos sí hay paraíso”, que continuó la historia, y hasta protagonizó la última temporada que se bautizó “El final del paraíso”.

Leonor Ballesteros, su personaje en “El Señor de los Cielos”, también fue importante, pero lo fue aún más Lucía Sanclemente de Vallejo, la antagonista que se robó el show en la versión de 2021 de la legendaria telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”.

“Yo tenía ganas de hacer algo diferente cuando Lucía llegó a mí. Nunca había hecho de antagonista y me llamó mucho la atención el reto”, recordó.

El personaje de la esposa intrigante del protagonista interpretado por William Levy fue reinventado y expandido para ella. Mientras que en la versión original Lucía era un papel muy secundario, esta vez permitió que Villalobos brillara y demostrara que puede ser mucho más que la buena del cuento.

“El éxito que tuvo Café en Netflix me puso ante los ojos de un público nuevo y sin duda ha abierto nuevas oportunidades en mi carrera”, afirmó.

Una de esas oportunidades le ha aparecido mientras aprendía a hacer postres en “Top Chef VIP”, pero rechazó dar detalles, aunque insistió en que “pronto será anunciado”.

