Carmelo gana el primer Premio Kareem Abdul-Jabbar a la justicia social

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Carmelo Anthony se ha convertido en el primer jugador en ganar el Premio Kareem Abdul-Jabbar. El galardón, creado este mismo año, se otorga al jugador que más haya continuado el legado del legendario pívot en la lucha por distintas causas sociales, y el alero de los Blazers ha sido seleccionado por delante de los otros cuatro finalistas: Harrison Barnes, Tobias Harris, Jrue Holiday, y Juan Toscano-Anderson.

“Es todo un honor” afirmó Melo. “Por suerte, formo parte de una liga en la que hay muchos jugadores que intentan marcar diferencias fuera de la pista, así que estoy muy agradecido por haber sido seleccionado por Kareem y el resto de responsables. Me gustaría que este premio animara a otros a ayudar a quienes han sido históricamente discriminados y sistemáticamente desfavorecidos, y que pongan de su parte para lograr justicia e igualdad para todos”.

Según la NBA, Anthony ha sido elegido “por su dedicación a lo largo de los últimos años a la hora de perseguir la justicia social y continuar con la lucha de Kareem por comprometer, empoderar e impulsar la igualdad de los individuos y grupos más desfavorecidos”.

Como ganador, Carmelo tendrá la oportunidad de seleccionar una organización para que reciba una donación de 100.000 dólares, que en este caso ha sido la Iniciativa de Artes y Experiencias Negras del Museo de Arte de Portland. El resto de finalistas, por su parte, designarán a otras organizaciones para que reciban 25.000 dólares.

“Mejorar comunidades como aquella en la que crecí siempre ha sido una de mis motivaciones, y todo lo que he logrado fuera de la cancha ha sido la culminación de toda una vida de presenciar injusticias y desigualdades. Aunque en los últimos años se ha puesto el foco con más fuerza en los problemas a los que se enfrentan muchas personas, estas situaciones no son nuevas. Se está progresando, pero los cambios no se logran de la noche a la mañana. Trabajemos para celebrar todas las cosas que tenemos en común como humanos en lugar de detenernos en las diferencias que nos han dividido durante demasiados años” concluyó Anthony.

