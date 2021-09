Carmelo Anthony: “Solo pienso en el anillo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Solo un mes separa a Carmelo Anthony de su 19ª temporada en la NBA. Desde que recalara en la liga allá por 2003 se consolidó como uno de los mejores anotadores de la competición. Y aunque su papel ha ido disminuyendo con el paso de los años, su reputación y talento están fuera de toda duda.

Sin embargo, hay un éxito que todavía se le resiste al jugador a sus 37 años de edad: el anillo de campeón. Un logro que se convirtió en su principal motivación para firmar este verano con Los Angeles Lakers y unirse así al nutrido grupo de estrellas liderado por LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook.

“He alcanzado muchas de mis metas individuales pero ahora solo hay una cosa para mí”, afirmó Anthony al medio USA Today. “Eso es lo único en lo que tengo que pensar, en lo que puedo pensar y en lo que debo pensar. El anillo. Todo lo demás debería ser irrelevante.”

No obstante, hay otro hito mucho más cercano que se presenta en el horizonte de Carmelo. El jugador (27.370 puntos) necesita tan solo 40 tantos para superar a Moses Malone (27.409) como el noveno máximo anotador histórico de la NBA. “Esas son cosas divertidas e ilusionantes”, admitió el diez veces All-Star. “Todo es parte del viaje y de la experiencia. Sabemos que estamos luchando por algo más grande, que es el campeonato, pero en ese camino existen momentos como estos que debemos apreciar.”

Cuando los Lakers comiencen el training camp dentro de dos semanas, las primeras preguntas sobre su futuro podrán empezar a ser respondidas. La plantilla presenta una interesante mezcla de All-Stars, veteranos y jóvenes aunque la edad media del núcleo principal y las dudas acerca de los ajustes dividen a los aficionados entre optimistas y escépticos.

En este punto, Carmelo señaló que disponen de todas las piezas necesarias para ganar un anillo aunque quiso puntualizar la diferencia entre disponer de una amplio abanico de estrellas y lograr que encajen para lograr el objetivo. Además, inicidió en la necesidad de mantenerse sanos.

“La salud puede ser nuestro mejor aliado o nuestra mayor kriptonita”, avisó Melo. “Pero también de cualquiera. No estar sanos cambia la dinámica de todo un equipo. Pero nos hemos puesto manos a la obra. No significa que las cosas vayan a funcionar simplemente por haber juntado este equipo. Tenemos que hacer que funcionen. Creo que lo lograremos pero queda mucho trabajo por delante.”

De manera más individual, Anthony declaró sentirse “mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo” y evitó poner fecha a su retirada. “Mi cuerpo me dirá cuándo es el momento de irse. En el último año hice algún cambio para conservar algo de gasolina en el tanque pero ahora no pienso en ello”.

