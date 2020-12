Carmelo Anthony, sobre salir desde el banquillo: “Necesitamos ese equilibrio”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Carmelo Anthony recalcó bastante antes de que se abriese el mercado que su plan era ser titular en el equipo que lo firmase. Semanas después, y con la agencia libre ya en marchaba, firmaba por un solo año y el mínimo salarial con Portland Trail Blazers sabiendo que partiría desde la segunda unidad. El 10 veces All-Star ha entendido que era lo mejor para él y para el equipo, pero tal y como narra a los medios, no le ha sido sencillo llegar a esa conclusión.

“Tuve que tragarme eso. Tuve que ser realmente honesto conmigo y después transparente con el equipo y con la organización. Y también con Dame y C.J. McCollum. Tuvimos múltiples conversaciones que me llevaron a regresar aquí. Esas conversaciones fueron muy honestas por ambas parte. Me sentía cómodo y familiarizado en este escenario, así que prefería hacer esto aquí (salir desde el banquillo) sabiendo que conoces a este equipo y que los compañeros, entrenadores y organización te respetan a un nivel diferente”, comenta antes de entrar a valorar cuál será su papel en el equipo.

“Me hicieron saber que todavía sería una parte importante de lo que sucede en el equipo y del plan que desean llevar a cabo. Si es lo que funciona para este equipo, yo definitivamente no lo cuestiono. Simplemente se trata cuál es la mejor situación para el equipo y hacer que funcione para todas las partes. En cierto modo se trata de un nivel de comodidad. Soy yo llegando a la mesa y diciendo algo como: ‘Háblame de cuál sería ese rol. Si no quieres que juegue en el quinteto, eso no significa que no soy un titular, ¿verdad?’ Simplemente es lo que necesitamos para equilibrarnos. Necesitamos ese equilibrio”, explica.

Carmelo ha entendido que debe hacer concesiones a cambio de mantener un cierto peso en la rotación, pero ello no le hace olvidar que durante toda su carrera ha formado parte de los cinco que empezaban los partidos. En cierto modo, asegura haberse tragado su orgullo.

“No puedes sacar a CJ o Dame desde el banquillo. Entonces piensas… ‘lo haré, haré que suceda’. Pero honestamente tuve que sentarme y pensar mucho en eso, porque ya sabes, lo probé en Houston y fueron solo siete y ocho partidos; es algo nuevo para mí. Si me siento aquí y digo que no fue difícil, con el orgullo y mi ego… viniendo de alguien como yo… Tuve que respirar hondo y entender que lo lograremos con trabajo”, concluye.