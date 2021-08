Carmelo Anthony se sintió empujado a abandonar Denver

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Carmelo Anthony llegó a Denver Nuggets en el draft de 2003 y desde ese mismo instante fue la estrella de la franquicia de Colorado. Durante siete cursos consecutivos estuvo en playoffs, alcanzando en 2009 su mejor resultado al llegar hasta las finales de la Conferencia Oeste contra Los Angeles Lakers. No pudo repetir hazaña y en febrero 2011 se marchó traspasado a New York Knicks. La creencia desde entonces es que él se quería ir de los Nuggets; sin embargo, ahora recalca que se sintió empujado por la organización a dar tal paso.

“Al contrario de lo que todos creen, nunca quise irme de Denver. Nunca se lo he dicho a la gente. Nunca quise irme de Denver. Pero me pusieron la espalda contra la pared”, comenta en el podcast All The Smoke antes de señalar al final de la temporada 2008-09 como un momento clave.

“Vas a las Finales de la Conferencia Oeste en el 2009, ¿qué se supone que debes hacer? Se supone que debes construir sobre eso. Se supone que debes agregar gente. Se deshicieron de Dahntay Jones. En ese equipo, Dahntay era una pieza clave. Están como… no vamos a volver a firmar a Chauncey Billups. También estamos a punto de traspasar a JR Smith. Y para acabar, el contrato de Kenyon Martin terminó y… ¿se acercaba el cierre patronal? Pensé: ‘no quiero irme, pero si van a reconstruir… es hora de que me vaya a otro lado”, sentencia.

Como todos sabemos Carmelo acabó en los Knicks para disputar tres veces playoffs en seis años. El contexto no fue mucho mejor que en Denver, donde extraña que teniendo a uno de los mejores anotadores de la historia quisieran iniciar una reconstrucción. Sea como fuere, Anthony sigue desplegando su clase sobre las canchas y en la campaña venidera lo hará defendiendo la camiseta de Los Angeles Lakers junto a LeBron James. Puede que sea el momento de lograr el primer anillo de su carrera.

