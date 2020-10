Carmelo Anthony no quiere aceptar un rol secundario en la agencia libre de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tras su paso por la burbuja de Orlando, Carmelo Anthony aseguró haber encontrado un hogar en Portland. Sin embargo, ahora que han pasado unos meses desde la eliminación de los Blazers y todo se ve de forma más distanciada y desapasionada, las cosas cambian. ¿Seguiría pensando lo mismo el alero si la franquicia no le asegura un rol importante? Parece que no.

Cuando los de Oregón se hicieron con sus servicios, prácticamente rescataron a Melo del mayor de los ostracismos. No obstante, varios factores se fueron acumulando para hacer que este fuese ganando peso en el equipo, pues a su buen nivel se unieron las bajas de Rodney Hood y Trevor Ariza y la falta de ritmo de Zach Collins en su regreso, lo que le hizo lograr un cierto protagonismo en el equipo y convertirse en el tercer anotador de los de Stotts. En la burbuja, promedió 16 puntos en alrededor de 35 minutos por partido, y de su mano llegaron varias canastas fundamentales para la clasificación de los suyos para los playoffs.

Sin embargo, en Portland consideran que, en condiciones normales y con la plantilla al completo, ese no debe ser su rol, lo que podría complicar su renovación. Según señala Jason Quick, periodista de The Athletic, Anthony solo volvería a los Blazers si asume que su papel en la NBA es el de jugador de rol, lo cual no parece su intención. En principio, el alero aspira a firmar con un equipo que le dé más galones, aunque sabe que la opción de regresar a Oregón sigue siendo interesante para él.

La historia de Carmelo buscando más minutos de los que los equipos interesados están dispuestos a darle parece haberse repetido varias veces en los últimos años, pero lo cierto es que su buen rendimiento en Orlando podría terminar de convencer a los más escépticos. Inclusos con las limitaciones defensivas obvias y su avanzada edad, parece que el alero tiene aún cosas que aportar en la NBA, aunque quizás no todos estén dispuestos a concederle tanto como desea.