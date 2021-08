Carmelo Anthony: “LeBron me dijo que este era el momento”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Carmelo Anthony jugará con LeBron James. Tras casi dos décadas de baloncesto profesional, dos de los mejores de la historia coincidirán en Los Angeles Lakers en busca del anillo. La emoción ante ello es lógica. Son amigos, son dos grandísimos jugadores, jugarán bajo las estrellas de Hollywood… No faltan alicientes; y más estando junto a ellos Anthony Davis y al recién llegado Russell Westbrook. Así comenta Melo su llegada a la organización californiana en su presentación.

“Bron se me acercó una vez y me dijo que este era el momento, que quería que me uniese a él y que teníamos que hacer que esto sucediese. Y sí, yo también sentí que este es el mejor momento. La mayoría de la gente diría que deberíamos habernos juntado hace años al principio de nuestras carreras, pero estábamos en dos carriles diferentes, estábamos en dos caminos diferentes”, explica.

Para ser exactos ambos llegaron en 2003, Carmelo siendo número ‘3’ del draft y LeBron como número ‘1’. Los dos aterrizaron en la NBA como estrellas de instituto y rápidamente marcaron el paso de la Liga uno en Denver y otro en Cleveland. Ahora coincidirán por primera vez en un equipo tras compartir minutos con la selección de Estados Unidos.

Y no serán los únicos ilustres del equipo. Marc Gasol seguirá en plantilla, y a él se unen otros veteranos como Dwight Howard y Trevor Ariza. Son jugadores que viven los últimos años de su carrera, pero ello no hace que Carmelo dude lo más mínimo de la plantilla conformada.

“No nos importa. No nos importa. Hacemos nuestra propia narrativa. Me gusta cuando la gente habla sobre la edad. Da una mejor historia. Creo que da una mejor historia. Creo que la gente se olvida, al final del día, que se trata de baloncesto. Tienes que saber cómo jugar al baloncesto. He llegado a tener esa experiencia. Creo que eso es lo que aportamos en este momento. Nuestro talento, nuestra habilidad, pero también nuestra experiencia”.

Una sola meta

A estas alturas y con el actual contexto parece innecesaria la pregunta, pero de igual modo Carmelo fue cuestionado por su objetivo una vez es oficialmente jugador de los Lakers. Su respuesta no deja lugar a dudas. “Llego con un campeonato en mente. Creo que todos sabemos que esto es lo único que me falta, ¿verdad? Esto es lo único que me mantiene despierto por la noche, me motiva, porque es lo que no tengo. Quiero vivir esa experiencia”, concluye.

Relacionado