Carmelo Anthony define la serie contra los Lakers como “una partida de ajedrez”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Hoy es el día. Portland Trail Blazers ha remado sin descanso durante las primeras semanas en la burbuja de Orlando y el premio no es otro que enfrentarse en primera ronda a Los Angeles Lakers. Sobra decir que los californianos son favoritos, pero de igual manera no se puede pasar por alto que los chicos de Terry Stotts se han ganado el derecho a que nadie los vea como un simple convidado de piedra.

Con grandes partidos en Disney World y un Damian Lillard fantasioso (partido de 61 puntos incluido), los de Oregon llegan a esta eliminatoria sin presión pero con el colmillo afilado. Al base le secundan grandes jugadores como C.J. McCollum, Jusuf Nurkic o Carmelo Anthony, todos ellos prestos a seguir a su líder hasta las últimas consecuencias.

Justo sobre Carmelo habrá puesto más de un foco antes, durante y tras los partidos contra los de oro y púrpura. Cierto es que ya no es el jugador que deslumbraba en Denver o New York, pero ha sabido reengancharse a la NBA con Portland y ahora llega el momento de verlo enfrentado a LeBron James. No será un duelo directo como sí hubiésemos vivido hace algunos años. Sin embargo, no dejan de ser dos futuros Hall of Fame cuyas carreras comenzaron unidas por el draft de 2003.

Cuestionado por cómo hacer frente a los Lakers de LeBron, Anthony cree que llegado el momento puede ser decisivo el factor psicológico. “Esto a ser una partida de ajedrez. Se trata más de un desafío mental que de uno físico. Estaremos ahí fuera intentando ganar”, comenta en declaraciones a Marc J. Spears de The Undefeated.

¿Tienen opciones reales los Blazers? Cuesta afirmarlo. Durante su estancia en la burbuja los Lakers han sido cuando menos erráticos, pero claro, realmente no se estaban jugando nada. Ahora, oliendo el comienzo de su carrera en busca del anillo, es casi seguro que veremos una versión muy mejorada de los pupilos de Frank Vogel. En todo caso, y como decíamos, Portland se ha ganado el derecho a que al menos no se les dé por derrotados antes de tiempo. Si Lillard, McCollum, Melo y Nurkic juegan a su mejor nivel, poner en problemas a los de oro y púrpura puede ser una realidad.