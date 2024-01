Carmelo Anthony considera Durant pertenece a la conversación del mejor de la NBA

Kevin Duran. Fuente externa.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Hace un tiempo, Kevin Durant se mostraba algo frustrado por cómo el debate general percibe su carrera. «He hecho todo lo que se tiene que hacer para ser considerado uno de los mejores de todos los tiempos, pero no estoy en ese debate», pronunciaba. Carmelo Anthony está de acuerdo con quien fue su compañero en la selección estadounidense. Y así lo ha mostrado en el podcast 7PM in Brooklyn.

«Es quizás el anotador más puro que ha visto la liga nunca. Ha ganado campeonatos, ha cambiado el juego… ¿Cómo vas a decir que no está en la conversación del G.O.A.T. (Greatest of All Time, el mejor de todos los tiempos)», pone Melo sobre la mesa. En realidad, el exjugador admite odiar esta discusión, diciendo que el público lo relaciona demasiado con la cultura del anillo. Aquella que sólo venera al campeón y desprecia al resto. «Si hablamos de la cultura del anillo, Michael Jordan no es el G.O.A.T., lo es Bill Russell».

«Hablando de baloncesto, me da igual lo que digan los aficionados, pero hablando de baloncesto tiene que estar en la conversación», zanjaba Melo.

Relacionado