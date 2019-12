(VIDEO) Carlsen también gana en relámpago y retiene la triple corona del ajedrez

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- Magnus Carlsen y la ucraniana Kateryna Lagno revalidaron este lunes en Moscú sus títulos de campeones mundiales de ajedrez relámpago, que en el caso del gran maestro noruego supone repetir la triple corona.

El título masculino de esta modalidad ajedrecística, que concede 3 minutos por partida a cada jugador (más 2 segundos por jugada), se resolvió en un desempate a dos partidas entre Carlsen y el estadounidense Hikaru Nakamura, que habían llegado a la vigésima primera y última ronda empatados a 16,5 puntos.

El primer juego de desempate (modalidad armagedón) terminó en tablas, pero en el segundo Carlsen exhibió su maestría para derrotar a su rival con blancas en 35 movimientos. El noruego refrendó su hegemonía con la triple corona: campeón del mundo en ajedrez clásico, en rápidas y relámpago (blitz).

The final reaction of Carlsen after becoming the World Blitz Champion 2019 was both of jubilation and relief!

Carlsen is now the World Champion in all three formats of the game – Classical, Rapid and Blitz!

Video: @ChessbaseIndia pic.twitter.com/D7l0qEHyds

— ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 30, 2019