Carlsen insinúa que no volverá a defender su título, salvo contra Firouzja

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El noruego Magnus Carlsen, que acaba de revalidar por cuarta vez su título mundial de ajedrez al derrotar al ruso Ian Nepomniachtchi (7,5 a 3,5), ha insinuado que este encuentro de Dubai puede haber sido el último para él, a menos que su próximo desafiante sea el iraní Alireza Firouzja, el único rival que le motiva para una nueva defensa de la corona.

Los comentarios de Carlsen han sido revelados en el ‘Loperekka podcast’ para su patrocinador Unibet y en conversación con su amigo Magnus Barstad publicada por el periódico noruego VG.

“Para quienes esperan que yo juegue el próximo Mundial, las posibilidades de que resulten decepcionados son muy altas”, comentó Carlsen, que obtuvo el título en 2013 frente al indio Viswanathan Anand, y lo ha defendido con éxito cuatro veces: contra el propio Anand en 2014, contra el ruso Sergey Karjakin en 2016, frente al estadounidense Fabiano Caruana en 2018 y contra Nepomniachtchi este mes.

A sus 31 años, Carlsen revela que su motivación para jugar un sexto “match” por el título se reduce a disputar la corona contra Firouzja, que con 18 años ha escalado hasta el número 2 del ránking mundial, sólo por detrás del propio Carlsen.

“Es importante decir que quiero seguir jugando al ajedrez porque me produce una gran satisfacción. Incluso en medio de este encuentro de Dubai estaba deseando participar en el Mundial de rápidas y relámpago durante estas navidades. Pero el Mundial (de ajedrez clásico) no ha sido tan placentero”, confesó.

Firouzja se ha convertido este año en el jugador más joven de la historia en superar la barrera de los 2.800 puntos Elo (2.804, frente a los 2.865 del noruego), batiendo, con 18 años y 5 meses, el récord de precocidad que tenía el propio Carlsen con 18 años y 11 meses.

“Lo ocurrido en el torneo Gran Suizo de Riga, donde Firouzja ganó y se clasificó para el Torneo de Candidatos, convierte en realista la posibilidad de que me enfrente con él por el título. Eso es algo que me motivaría, porque ya me ha motivado ahora para este Mundial”, afirmó el campeón.

Carlsen apunta ahora a un nuevo reto: superar la barrera de los 2.900 puntos Elo, algo que nadie ha podido alcanzar jamás (su récord está en 2.882).

“Si alguien distinto a Firouzja gana el Torneo de Candidatos -indicó-, es poco probable que yo juegue el próximo Mundial, pero todavía hay muchas cosas que puedo intentar. Me motiva mucho alcanzar los 2.900 puntos”, afirmó.

El noruego dice que nunca se lo había propuesto como objetivo porque sabe que es muy difícil. “No es completamente imposible -advirtió-, pero sé que tendré que estar al máximo de mi potencial cada vez que juegue una partida. No hay lugar para el error y eso es algo por lo que motivarse”.

