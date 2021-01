(VIDEO) Carlsen agrava su crisis al perder con el número 59 del mundo

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Andrey Esipenko, un Gran Maestro ruso de 18 años, agudizó la crisis del campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, al infligirle una derrota contundente en la octava ronda del Tata Steel de Wijk Aan Zee (Países Bajos) que deja al noruego prácticamente sin opciones de victoria en el torneo.

Después de 51 partidas sin conocer la derrota en Wijk Aan Zee, Carlsen ha sucumbido estrepitosamente ante un rival muy inferior, como le ocurrió en octubre pasado en el Norway Chess con el polaco Jan-Krzysztof Duda, que puso fin a una racha de 125 juegos sin perder que llevaba el noruego en los últimos 28 meses.

Esipenko, número 59 del ránking mundial, nunca se había enfrentado a Magnus Carlsen, y su primer choque con el número uno de los 10 últimos años no ha podido ser más gratificante para él.

In a historic moment, the just 18 years old Andrey Esipenko beats @MagnusCarlsen, leaving the world champion no chance!#TataSteelChesshttps://t.co/2psh9UZaVV pic.twitter.com/4M16PF7qnk

— ChesscomNews (@ChesscomNews) January 24, 2021