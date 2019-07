Carlota Carretero en las tablas con la obra “La Magdalena”

Comparte esta noticia

Por: Miguel Santana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz Carlota Carretero se encuentra en su mejor temporada, esta vez será La Magdalena, una obra bajo la dirección y producción de Guillermo Cordero. Esta historia cuenta con varias escenas de una mujer que busca el contacto divino, acudiendo a un lugar sagrado. Esta obra se estará presentando a partir del 2 de agosto durante tres fines de semanas, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

¿Quién es Carlota Carretero?

R: Es una actriz apasionada por su carrera, esposa y madre de dos hijas hermosas. Me considero una actriz entregada, cada vez que tengo la oportunidad de proyectarme en las tablas, me enfoco en la caracterización de mi personaje.

¿Cuántos años tienes de carrera?

R: Bueno, te cuento que desde el 1981 estoy de manera profesional en el teatro, donde he tenido la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades en todo ese tiempo, y por su puesto es todo un aprendizaje de vida.

3-¿Cuéntanos de tu formación como actriz?

R: Estudié tres años en la Escuela Nacional de Arte Dramático, ahí me gradué, a partir de ahí no he parado con mi carrera, esto representa mucho para mí.

¿Qué vamos a ver de Carlota Carretero en la obra “La Magdalena”?

R: Estamos contando la historia clásica de María Magdalena, aquella que era una joven que se convirtió en prostituta, y la que dicen que entraron en ella siete demonios que Jesús le sacó y la llevó a la salvación, esta extraordinaria mujer siguió a Jesús.

¿Cuáles son las escenas más impactantes de la obra?

R: Esta el momento en que ella se convierte en una prostituta, también esta cuando le sacan los siete demonios, y también cuando acompaña a Jesús cuando lo crucificaron.

¿Cuentas con un acompañante dentro de la obra?

R: Bueno, como es un monólogo estoy yo sola, pero Magdalena cuenta la historia de todos estos personajes.

¿Cómo te ves en este personaje?

R: La Magdalena me ha puesto incluso a soñar cosas extrañísimas. Me pasa en mis sueños como que estoy levitando, me imagino en espacios no antes visitados. Es un proceso de creación que te lleva a sentir el personaje más allá.

¿Algunos detalles de la obra?

R: Es una adaptación del texto de Marguerite Yourcenar, y acompañado de un equipo técnico de primera conformado por Bienvenido Miranda en las luces; Camilo Landestoy en la asistencia de dirección; Renata Cruz en el vestuario; la escenografía bajo la realización de Carlos Ortega; Jonathan Klembert tendrá a su cargo la creación de la legendaria cabellera de Magdalena, y Ken Makeup el maquillaje.

