Carlos T. Martínez revela motivos desacuerdo CND y Acroarte para realizar Premios Soberano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista y acroartista, Carlos T. Martínez, reveló este miércoles la crisis que hay entre la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana (CND), empresa que patrocina el premio desde finales de los años 80, en torno a la realización de Premios Soberano en su edición número 37.

A través de la columna “Generalidades”, que escribe para el periódico El Nacional, Martínez dio a conocer el desacuerdo en el cual se han visto envuelto las dos entidades.

El primer presidente de Acroarte explicó que en un encuentro con los ejecutivos de la Cervecería, estos le hicieron una exigencia que para ellos como gremio excedía los límites, ya que es algo exclusivo de la asociación que desde 1985 realiza el premio.

“En todos estos años del premio, la Cervecería, que es la patrocinadora y co-dueña del premio, nunca se había inmiscuido en el trabajo que hacemos los cronistas y por esta razón entendemos que lo mejor es buscarle una salida airosa a esta situación”, escribió el veterano periodista de espectáculo.

Agregó que “es hora de que los ejecutivos de la Cervecería tengan un poquito más de tacto, porque están exigiendo cosas que son de la exclusividad de la Asociación y que nunca estarán en juego”.

El “Deferente”, como se le conoce al también locutor, aseveró que lo que la Cervecería está exigiendo, no debe “bajo ninguna circunstancia”, ser aceptado por Acroarte, reservándose lo que se había manifestado por los ejecutivos en la reunión, donde además estaba la presidenta Emelyn Baldera y una comisión de ex presidentes.

“Se pidieron cosas que no se pueden hacer y yo me voy más lejos, yo prefiero que hasta que ellos quieran que la relación entre ambas instituciones se mantenga, pero que entiendan que no pueden pasar del límite, no importa el dinero que tengan. Esto lo expreso, porque hay otras empresas que también quisieran patrocinar el Premio”, añadió en su columna.

Indicó que hay una gente que “está desinformando en la CND”, desconociendo que es Acroarte, sus miembros, los auténticos acroartistas y el premio.

“Yo estoy seguro que si la CND se llegara a retirar, que no es la idea ni es lo que queremos, hay empresas que quisieran entrar con todos los poderes y patrocinar el premio Soberano, la mejor premiación de América Latina y del Caribe, por lo que merecemos respeto”, aseveró.

Finalizó sosteniendo que “sabemos que la gente está preguntando cuándo va el Premio, pero a ese pueblo le respondemos que Acroarte está lista para hacer todo lo que se tiene que hacer y que se va hacer”.

