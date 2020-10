Carlos Silver buscará por tercera vez récord Guinness de más horas cantando de forma corrida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante dominicano Carlos Silver anunció que buscará romper el récord Guinness de más horas cantando de forma corrida, desde el 15 hasta el 19 de diciembre del presente año, tras dos intentos fallidos, el último a causa de fallos de su equipo técnico.

Se recuerda que Silver no logró establecerse en el libro de récord Guinness , en el año pasado, con el reto de permanecer más horas cantando de forma consecutiva, luego de haber permanecido cinco días entonando canciones de manera continua.

“Desafortunadamente no se logró, pero el que no se haya logrado el cometido no quiere decir que Carlos Silver no haya hecho algo extraordinario, imagínate, cantar por más de 100 horas, ustedes lo vivieron”, dijo Carlos Tapia Rojas, el adjudicador y supervisor del libro Guinness World Records, que supervisó el evento en el país.