Carlos Santana y Jesús Sánchez se beneficiarían en cambio de regla de MLB

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- A principios de este invierno, profundizamos en la próxima prohibición de posicionamiento, intentando usar los datos de Statcast para identificar qué bateadores podrían beneficiarse más de las nuevas reglas. Como discutimos en ese momento, es complicado, principalmente porque los equipos aún pueden posicionarse de manera inteligente dentro de las reglas, y porque no sabemos si ciertos bateadores cambiarán sus enfoques contra diferentes defensas, o cómo, y porque los bateadores pueden mejorar o empeorar naturalmente. — pero dado lo que sabemos, es un buen proxy.

Según nuestros datos, Corey Seager parecía ser el bateador que podría beneficiarse más, recuperando potencialmente 20 hits, aunque gran parte de eso se debe simplemente a que hace tanto contacto que simplemente golpea la mayor cantidad de bolas en las defensas desplazadas. Después de hacer una inmersión profunda en Seager , queríamos saber más. No es el único bateador que verá cambiar las defensas en 2023, ¿verdad? Entonces: ¿Quién más estaría en lo más alto de la lista?

Es más difícil de lo que piensas, de verdad. No podemos suponer que los bateadores no tendrán una reacción de acercamiento a la prohibición de cambio, e incluso si lo hacen, los promedios de bateo tienden a rebotar unos pocos puntos solo por suerte cada año de todos modos. Por ejemplo, más de 500 turnos al bate, pasando de .240 a .260 son 10 hits adicionales… o menos de uno por semana. Dicho todo esto, esto es lo que sugieren los datos, con jugadores ordenados por la mayoría de los aciertos probablemente perdidos en el turno.

Kyle Schwarber (Phillies LF/DH)

+12 hits potenciales obtenidos / 91 % de tasa de cambio

Genial, gran comienzo. Schwarber es zurdo, no terriblemente rápido y cambia mucho. Es exactamente el tipo de bateador que debería estar en la parte superior o cerca de la parte superior de una lista como esta, lo que nos da la confianza de que estamos encontrando algo real. El hecho de que esté detrás de Seager se debe en gran parte al contacto, porque aunque tuvieron casi la misma cantidad de apariciones en el plato, Schwarber se ponchó 97 veces más, lo que hizo que se golpearan menos bolas a las defensas desplazadas.

Dicho de otra manera, usando el mismo método que usamos para Seager (eliminando ponches, bases por bolas, jonrones, pelotas demasiado profundas para que el cambio importe, etc.), solo el 27% de las apariciones en el plato de Schwarber terminaron con una bola bateada que podría se han visto afectados por el cambio, lo que reduce en gran medida sus pérdidas para la defensa.

Aún así, debido a que golpea la pelota con tanta fuerza, hay bastantes jugadas como esta, bateada a 109.3 mph pero directamente a un segunda base desplazado en el jardín derecho corto, o casi seguro un hit en 2023.

O este, que, según la fuerza, la altura y el ángulo horizontal, es un hit el 55% de las veces, excepto cuando un fildeador está parado exactamente donde estaba César Hernández y donde ganó. No podrá estar de pie en 2023. (Bueno, el segunda base no puede. Un jardinero aún podría estar allí , si los equipos quieren ser aventureros).

En última instancia, Schwarber se ponchó tanto (200 veces) y conectó tantos jonrones (46), que no le robaron la cantidad bruta de hits que probablemente tenía Seager, por lo que probablemente no vería un promedio de bateo similar. rebote. Sin embargo, los 12 sencillos adicionales proyectados no son nada.

Carlos Santana (Piratas 1B/DH)

+12 golpes potenciales ganados / 98% tasa de cambio (LHB); 28% (lado derecho)

Será mejor que esté aquí arriba, porque los Piratas notaron específicamente este aspecto cuando lo firmaron. “Creemos, basándonos en el análisis que hemos hecho de su temporada 2022”, dijo el gerente general Ben Cherington , “y luego, potencialmente, algún beneficio de las reglas de cambio de que podría haber incluso más ofensiva que la que mostró el año pasado”. Al igual que con Schwarber, este es exactamente el tipo de jugador que esperarías aquí.

Durante años, Santana fue una máquina de bateo consistente para algunas buenas alineaciones de Cleveland, pero en los últimos tres años, las ruedas se han derrumbado, ya que registró una línea de .207/.323/.355 para tres equipos. Santana cumple 37 años en abril, y aunque la disciplina en el plato sigue ahí, los velos máximos de salida han caído constantemente desde 2018 , por lo que es muy justo preguntarse si el cambio lo está perjudicando o si es solo que esto es lo que es ahora. .

Es, hasta cierto punto, probable que ambos; generalmente no recupera la velocidad de salida de gama alta a medida que envejece. Pero, entre los jugadores con 750 apariciones en el plato en los últimos tres años, tiene el promedio de bateo más bajo en bolas en juego , lo que tiene que ser al menos un poco sobre el cambio, aunque agregar 11 hits adicionales solo elevaría su promedio a .227.

Curiosamente, nuestros números indican que perdió 11 hits potenciales con el cambio como zurdo y uno como derecho. Así es: mientras que los diestros se desplazan mucho menos, todavía lo ven, y también puede afectarlos.

Cuando puso la pelota en el suelo el año pasado, la jaló el 63% de las veces, una de las 10 marcas más altas en el béisbol. Entonces, terminó con un montón de jugadas que se parecían a esto:

Nuevamente, los equipos aún pueden posicionarse dentro de los límites de las nuevas reglas, pero según la forma en que Taylor bateó en 2022, no tener más tres jugadores de cuadro en el lado izquierdo de la segunda base es algo que él puede esperar.

Hay una serie de nombres empatados en +9 aciertos, así que vamos a repasarlos.

Jesús Sánchez (Marlins OF)

+9 hits ganados potenciales / 50% tasa de cambio

Una tasa de cambio del 50% facilita dividir las cosas por la mitad, y Sánchez tuvo un BABIP de .395 contra defensas estándar y .180 contra defensas cambiadas, lo cual es una diferencia tremenda. Ahora: es seguro decir que ninguno de los dos es “real”, y que probablemente cada uno de ellos habría vuelto a la normalidad en ambos extremos, independientemente de los cambios en las reglas. Pero también, como Taylor, probablemente esté complacido con todo esto.

Carson Kelly (D-backs C)

+9 hits potenciales ganados / 35% tasa de cambio

Esta no es la razón por la que su OPS cayó 137 puntos, al menos no más que el hecho de que simplemente hizo peor contacto en una temporada interrumpida por una distensión en el oblicuo. Sin embargo, es posible que le hayan gustado algunos de estos.

Salvador Pérez (Royals C)

+9 hits potenciales ganados / 76% tasa de cambio

Estás sorprendido por este, y nosotros también, un poco. Pero Pérez enfrentó un cambio en tres cuartas partes de sus apariciones en el plato en 2022, el triple de lo que había sido en 2018, por lo que los equipos claramente sintieron que valía la pena hacer más y más, es decir, quitarle hits. Su BABIP el año pasado fue 74 puntos más alto contra una defensa estándar que contra el turno.

Rowdy Tellez (Cerveceros 1B/DH)

+8 hits potenciales ganados / 78% tasa de cambio

Este es fácil, porque Téllez lo hace fácil. Hubo 53 bateadores que tuvieron al menos 200 bolas bateadas contra un turno. Téllez fue en el campo opuesto contra él más bajo que todos menos uno, lo cual es una excelente manera de decir “cámbiame todo lo que quieras, no me importa, no cambiaré”. Esas son muchas bolas golpeadas directamente en los dientes.

Abraham Toro (Cerveceros INF)

+8 hits potenciales ganados / 77% tasa de cambio (LHB); 8% (lado derecho)

Toro, canjeado desde Seattle a principios de este mes, en realidad perdió nueve hits potenciales como bateador zurdo, pero se esperaba que perdiera uno como derecho, aterrizando en ocho en total.

Andrew McCutchen (agente libre OF)

+8 hits potenciales ganados / 49% tasa de cambio

Esto podría haber sido una casualidad de un año. De 2019 a 2021, McCutchen en realidad tuvo un BABIP más alto contra el cambio que sin él. Pero en el ’22, su desempeño contra las defensas estándar se disparó, mientras que su trabajo contra el turno se vino abajo. Por otro lado, cumplió 36 años en octubre, por lo que es difícil saber si se trata de un caso atípico o de la nueva normalidad.

Alex Bregman (Astros 3B)

+8 golpes potenciales ganados / 58% tasa de cambio

Es interesante notar que después de tres años cambiando alrededor del 30 % anual, esa marca casi se duplicó en 2022 al 58 %. No es difícil ver eso como una reacción a cuánto vende para obtener poder, ya que casi el 80% de sus extrabases fueron sacados, y solo mire su tabla de rociado de rodados. No es de extrañar que los equipos pongan tres en el lado izquierdo.

Si bien el cambio ha tenido durante mucho tiempo sus admiradores y detractores, gran parte de esto realmente se ha reducido a una simple pregunta: ¿Dónde creemos que este tipo va a golpear la pelota? Quedémonos ahí.

Ahora, quizás te estés preguntando: Espera, ¿qué pasa con Yordan Alvarez o Max Kepler? ¿Antonio Rizzo? ¿Dónde está Freddy Freeman? Nosotros también. Continuaremos con un vistazo a los jugadores que espera que se vean más afectados… que en realidad pueden no estarlo.

Relacionado