Carlos Pimentel: Iniciamos una investigación sobre la denuncia en el Ministerio de la Juventud

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, informó este viernes que la institución que dirige está realizando una investigación en torno a la denuncia de presunta corrupción administrativa durante un proceso de licitación realizada por el Ministerio de la Juventud.

“Ayer en las redes sociales observamos una denuncia vinculada al Ministerio de la Juventud, también recibimos y analizamos un documento enviado por uno de los ex colaboradores de ese Ministerio, y hemos iniciado un proceso de investigación”, dijo Pimentel.

Dijo que la referida investigación está siendo llevada a cabo en conjunto con la Unidad Anti Fraude, la Dirección de Ética Gubernamental, indicando que todo se hace con la prudencia y apegada al debido proceso legal.

Pimentel dijo que con la investigación se busca presentar un informe objetivo sobre los hallazgos en torno a la denuncia.

Igualmente, el funcionario resaltó que las autoridades no pueden dejarse autorizar de ninguna agenda mediática o política, razón por la cual dijo que actúan con cautela y prudencia.

“Nos tomaremos el tiempo que sea necesario para presentar un informe objetivo, con la calidad que tenemos acostumbrados a la sociedad dominicana”, refirió Pimentel.

Denuncia: Exconsultor jurídico denuncia caso de supuesta corrupción en Ministerio de la Juventud

El destituido consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, José Manuel Vidal Tejeda, informó ayer jueves sobre una notificación de corrupción realizada al director de Compras de esa institución, José Ramón Liria, por solicitar a nombre de la ministra Luz del Alba Jiménez, que se procediera a adjudicar a dos compañías de su elección el que sean ganadoras de un proceso de licitación, ascendente a RD$3 millones.

Vidal Tejeda hizo la acusación a través de una “notificación de informe sobre acto de corrupción proceso de compras y acciones administrativas en el Ministerio de la Juventud”, documento facilitado a El Nuevo Diario.

El destituido consultor jurídico Vidal Tejeda señaló que las dos compañías son identificadas como Gretmon y Sketch Prom, y reveló que la directora de Recursos Humanos del mencionado ministerio, Inhinira Moral, “también fue intimidada por la ministra Luz del Alba Jiménez”.

Respuesta de la ministra de la Juventud: Ministra de la Juventud dice no hubo proceso de licitación; ex consultor asegura que no se hizo porque la paró

Luz del Alba Jiménez, ministra de la Juventud, dijo ayer jueves que no hubo proceso de licitación iniciado por la institución en la cual se denunció que la adjudicación fue favorecida a dos empresas, por un monto de $3 millones de pesos, las cuales alegadamente habían sido elegidas por ella.

“Ahora mismo no, ahora estamos en el proceso, investigando y demás, para luego más adelante dar una respuesta”, respondió Jiménez, al ser abordada la tarde de hoy por El Nuevo Diario, a su salida de la Dirección de Ética Gubernamental.

