Carlos Peña llama a no caer nuevamente en garras de Leonel; dice solo ha creado un segundo PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a la presidencia de la República ingeniero Carlos Peña, expresó que ante el nivel de frustración provocado por el actual gobierno, Leonel Fernández no es ni puede ser la respuesta de cara a las venideras elecciones, asimismo indicó que este sólo ha creado un segundo PLD.

Según nota de prensa enviada a este medio, Peña aseguró que se trata de la misma persona que le dio carácter corporativo a la corrupción en el país, condición que sus sucesores han mantenido, considerando que hasta el momento lo único que ha cambiado es la plataforma política desde la cual él pretende regresar al poder.

“Los dominicanos no deben dejarse confundir, pues Leonel Fernández no es una víctima, es un victimario. Se trata de la misma persona de los Tucanos, de la SundLand, del peaje sombra, de la venta de las empresas del Estado, decisión que le ha sacado más de 20 mil millones de dólares de las costillas a todos los dominicanos. Nada ha cambiado, tan solo ha creado el PLD2 porque el PLD1 no le permitió ser su candidato”, señaló Peña.

Entrevistado en el programa radial el Zol de la Mañana, Carlos Peña expresó que: “la Junta Centra Electoral con la decisión de rechazar el reconocimiento del Partido Generación de Servidores, sobre la base de argumentos inconstitucionales, le está diciendo a los jóvenes dominicanos que no vale la pena participar en política, y a la vez deja sin alternativa electoral a parte de la población que busca una opción diferente”.

La nota también indica, que Carlos Peña reveló que en el marco de la reforma constitucional del año 2010, el entonces presidente de la República y actual aspirante presidencial Leonel Fernández, se opuso a su propuesta de introducir por primera vez la Biblia en la constitución, para que ésta esté en el Escudo Nacional y en la Bandera Dominicana, argumentando que introducir un libro religioso en “su constitución progresista, la haría conservadora”. Es bueno recordar que esa fue una de las propuestas más votadas en la Asamblea Nacional.

El exlegislador se mostró confiado en que los miembros de la Junta Central Electoral corregirán su error una vez conozcan el recurso de reconsideración que él les sometiera, donde pone en evidencia la violación constitucional del principio de irretroactividad de la ley, pues el reglamento usado para rechazar el reconocimiento del Partido Generación de Servidores, fue aprobado cuarenta (40) días después de haberse solicitado el mismo, agrega la nota.

