Carlos Peña asegura la creación de empleos es clave para combatir la inseguridad ciudadana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Partido Generación de Servidores (GenS), el ingeniero Carlos Peña, aseguró que la mejor forma de combatir la inseguridad ciudadana es con la creación de empleos.

“El eje transversal de nuestro plan de Gobierno es la seguridad ciudadana y la mejor forma de combatirla es creando empleos. Nosotros vamos a concentrar nuestro Gobierno en la creación de empleos”, aseveró durante la entrevista realizada en el programa Esto no es Radio, de Alofoke Media Group.

En ese orden ideas, indicó que “Nuestros jóvenes en nuestros barrios quieren oportunidades, para poder emprender, para poder desarrollar sus sueños; un Estado, un Gobierno que le ayude a financiar sus sueños.

Los jóvenes de Capotillo, más que tanques en sus calles, quieren industrias, fábricas, empresas”.

Peña, quien hizo referencia a sus orígenes humildes, manifestó que al venir del barrio La Ciénaga, conoce de la necesidad que tienen los jóvenes de progresar accediendo a oportunidades de trabajo y estudios.

“Fui un joven que al igual que la mayoría viene de muy abajo y tuvo que salir con un currículum en la mano, luego de terminar sus estudios técnicos-profesionales y luego profesionales; y que no tuvo la oportunidad que muchos, lamentablemente o afortunadamente, tuvieron. Y conocemos eso. Nosotros no tenemos que leerlo, no tienen que contárnoslo. Nosotros sabemos lo que cuesta a un joven que viene de la orilla del Río Ozama levantarse y desarrollarse”, narró.

En este punto, lamentó que “de cada 100 jóvenes, 70 están esperando la oportunidad para irse del país”.

De ahí que aseveró, que garantizará exenciones de impuestos al empresariado, de manera proporcional, a los empleos que generen.

“Le vamos a decir al gran empresariado, por ejemplo: tráiganos esos salarios que se le van a pagar a esos 100 empleados nuevos y se lo vamos a reconocer como deducible de los impuestos que usted va a pagar cuando vaya a hacer la declaración anual de impuestos”.

Otro de los planteamientos para la creación de empleos es el de limitar la exportación de los minerales como el oro , el níquel y la bauxita.

Aseguró que en un gobierno suyo no se va a exportar materias primas y que esta tendrá que manufacturarse en República Dominicana para crear empleos a técnicos, telemáticos, mecatrónicos, mecánicos y electricistas.

“Porque con nuestro oro, níquel y bauxita, Canadá está generando empleos, a tal punto que nos llaman para que mandemos obreros porque no hay suficientes trabajadores allá. ¿Y por qué no creamos nosotros esos empleos en nuestros propios territorios?”, insistió.

Finalmente, expresó que los que estaban tuvieron un tiempo para transformar la República Dominicana, para crear un país donde cada joven supiera que era suficiente con estudiar para poder desarrollarse, que vale la pena emprender.

“Y así como lo hemos logrado nosotros, le estamos diciendo a los jóvenes, le decimos a todos los jóvenes de la República Dominicana, que no tiene que aceptar este presente y que tampoco tienen que mirar al pasado, que en el 2024 no deben volver ni los que estaban, ni los que están”, puntualizó.

