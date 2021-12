Carlos Peguero, un hombre familiar y fanático de los Gigantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- “Ser parte del campeonato de los Gigantes del Cibao es un hecho que me ha marcado de manera positiva, estoy súper agradecido con Dios de llegar a esta franquicia y pertenecer a esta gran familia y de continuar mi carrera con este equipo”, manifestó Carlos Peguero, al recordar lo importante que fue para él, en lo personal ser parte del primer campeonato de la franquicia del Jaya.

Peguero aseguró que está dispuesto a seguir aportando al equipo de Gigantes toda la temporada y tiene como meta poder conseguir un contrato fuera de aquí al finalizar la temporada, y aunque tiene algunas ofertas, nada definido, pero está confiado en que se abrirá una buena oportunidad.

Carlos Peguero fue firmado cuando tenía 19 años con el equipo de los Marineros de Seattle en el año 2006. En el año 2010 estuvo en Clase AA con el equipo West Tenn Diamond Jaxx de la Southern League, hasta que fue ascendido al equipo grande.

Vio acción en Grandes Ligas durante tres temporadas con los Marineros de Seattle, una temporada con los Royals de Kansas City y su última temporada con los Medias Rojas de Boston y los Rangers de Texas

Dentro de su experiencia el dominicano también jugó en el año 2016 en Japón para Tohoku Rakuten Golden Eagles, y con los Toros de Tijuana en 2019, y luego decidió ir al béisbol coreano con LG Twins.

En la presente temporada Peguero tiene promedio de .235, 19 indiscutibles, 2 cuadrangulares y 12 carreras empujadas. De por vida con los Gigantes del Cibao ha conectado 33 cuadrangulares.

“Soy una persona familiar, me gusta compartir con mis amigos más cercanos y mi familia, es primordial para mí”, expresó Peguero acerca de sus preferencias fuera del terreno, entrevistado por el equipo de prensa de los Gigantes.

Peguero recordó que era “buen jugador de baloncesto”, pero que se inclinó por el béisbol, y hasta ahora se ha mantenido. “A pesar de que me gustaba mucho el baloncesto mi plan b era el béisbol, aunque me di cuenta un poco tarde, porque me encantaba el basquetbol por la adrenalina y la pasión del juego, pero el beisbol es el deporte número uno y aunque no es fácil de llegar, resulta mejor para poder jugarlo a nivel profesional que es el sueño de cada pelotera que firma”, culminó Peguero.

