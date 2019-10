Carlos Paulino dice su meta es ayudar a los Gigantes del Cibao

Comparte esta noticia

El receptor de los Gigantes regresó al terreno después de un tiempo sin actividad.

EL NUEVO DIARIO, San Francisco de Macorís.– Cuando le preguntaron a Carlos Paulino si se sentía preparado para la próxima temporada, su respuesta fue muy clara y firme: “estoy muy bien, me siento listo para regresar al terreno para la próxima temporada”

Paulino se reportó en la primera semana de entrenamientos y de inmediato inició sus trabajos de preparación con una meta muy clara, ayudar al equipo desde el principio de la temporada.

“Como siempre todos los años estamos temprano en las practicas del equipo con una meta muy clara y es la de ayudar al equipo”, expresó Paulino

Con relación a no jugar durante el verano

Cuando le preguntaron sobre su mentalidad luego de no haber jugado en ningún torneo importante durante el verano 2019, Paulino se mostró confiado en las cosas que puede hacer en el terreno y explicó que necesitaba quedarse tranquilo y preparase mentalmente.

“Yo tuve la opción de ir a la liga independiente, pero no acepté, pensaba que necesitaba descanso mental y no quería entrar a un estadio hasta que no me sintiera bien en ese sentido, ya que me pasaron muchas cosas durante este tiempo”, detalló.

El cátcher de las últimas siete temporadas de los Gigantes del Cibao manifestó que estará listo para volver a un terreno de juego cuando empiece la temporada el próximo 12 de octubre y que después seguirá jugando en otra liga internacional, ya que se siente en perfectas condiciones físicas y mental.

Con los Gigantes

Desde el 2011 cuando debutó ha participado en siete temporadas donde ha jugado en 196 partidos, despachando 129 imparables, entre ellos 17 dobles, dos triples y 13 cuadrangulares.

También ha remolcado 54 carreras, anotando en 61 ocasiones con cinco robos y promedio de bateo en .223, además su OBP es de .282

