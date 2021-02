Carlos Martínez, tras ganar la Serie del Caribe, pone rumbo hacia la Serie Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Martínez conquistó la corona de la Serie del Caribe con las Águilas Cibaeñas, contribuyendo dese el montículo a un record perfecto del equipo dominicano en el evento, ahora su objetivo fijo es llegar y conquistar la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis.

“Estamos formado un buen equipo y creo que con el equipo que tenemos podemos llegar a la Serie Mundial y hacer el trabajo”, explicó Martínez al hablar con periodistas de El Nuevo Diario, en el Palacio Nacional, donde este martes el conjunto de las Águilas Cibaeñas fue recibido por el presidente de la República, Luis Abinader.

El derecho dominicano destacó la firma de Nolan Arenado y el regreso de Yadier Molina, junto a otros veteranos del conjunto, como movimientos claves para que los Cardenales de San Luis puedan competir en la temporada de Grandes Ligas que se avecina.

El lanzador nativo de Puerto Plata, comparó la sensación de ganar la Serie del Caribe, con la conquista de la Serie Mundial.

“Esto es como si fuera jugar una Serie Mundial, siempre hubo empeño, esfuerzo y trabajo. Trabajamos todos en conjunto y por eso lo logramos”, puntualizó Martínez, quien fue elegido en el equipo Todos Estrellas del certamen, como el mejor abridor derecho del torneo.

Al ser cuestionado sobre el rol que espera desempeñar en la próxima temporada de liga grande, Martínez no dudó en señalar que espera accionar como abridor.

“Esa es mi trayectoria, siendo abridor y si Dios me da salud no me voy a quitar de ahí, si me da la fuerza, voy a luchar para mantenerme ahí, porque eso es lo que quiero”, expecificó.

Carlos está enfocado en continuar trabajando fuerte y espera mantenerse saludable y aunque no señaló la cantidad de victorias que le gustaría obtener, expresó que su meta es lograr ser efectivo en su labor monticular.

“Lo importante es hacer el trabajo, mantener mi efectividad por debajo de 3:00”, reveló el diestro.

Sobre si planea volver a uniformarse con las Águilas, expresó que, si Dios le da la oportunidad de lanzar, “lo voy a hacer”.