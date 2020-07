Carlos Martínez en esta campaña ¿abridor o cerrador?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN LUIS – Los Cardenales querían ver cómo Carlos Martínez manejó su acondicionamiento físico durante la pausa por la pandemia del coronavirus. El derecho dominicano también quería demostrarlo.

Según MLB.com., Martínez realizó una buena sesión del bullpen y luego tiró 2.0 entradas eficientes en un juego interescuadras este lunes, ponchando a cuatro de los siete bateadores que enfrentó.

El lanzador dominicano afirmó que el tiempo del descanso le permitió recuperarse más de los problemas en el hombro de lanzar que estropearon su temporada como abridor en el 2019 y lo obligaron a pasar al bullpen como cerrador.

Decidido a volver a la rotación abridora este año, él y el zurdo Kwang-Hyun Kim compiten ahora mismo por el quinto puesto en el grupo de abridores. Sin embargo, el taponero Jordan Hicks ha decidido no jugar en el 2020 y Martínez tiene experiencia como cerrador que no muchos en el cuerpo monticular de San Luis no tienen.

Anuncios

Relacionado