Carlos Martínez: “El ‘Tsunami’ está regresando”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El dominicano Carlos Martínez no quería, pero sentía que tal vez tenía que hacerlo. Habían pasado casi tres años desde que no ocurría una noche como ésta.

Cuando salió de la lomita en el octavo inning en la victoria de los Cardenales por 5-2 sobre los Filis, el quisqueyano recibió una gran ovación por parte de los 12,895 aficionados en el Busch Stadium. En medio de toda la emoción, Martínez pensaba en una sola cosa que se vio obligado a compartir.

“Creo que el Tsunami está regresando”.

Es el tipo de confianza que tiene actualmente al dos veces convocado al Juego de Estrellas de regreso a la rotación de San Luis luego de dos años de turbulencias – en el terreno y con las lesiones. En su mejor período en casi dos temporadas, Martínez ha lanzado 13.1 tramos en los que sólo ha permitido seis imparables, dos carreras limpias y tres bases por bolas, con siete ponches.

El martes fue su primera victoria como abridor bajo el mando del manager Mike Shildt, quien llegó a la posición luego de ocupar el puesto de manera interina una semana después de una gran apertura de Martínez.

Puede que las victorias para un lanzador hayan perdido valor en el béisbol actual, pero para Shildt, ver al dominicano superar los problemas y ver la evolución del Tsunam aún importan.

“La victoria para un pitcher ha sido minimizada, pero no nos engañemos: A ellos les importan”, dijo Shildt. “Estoy seguro de que se siente muy bien, como debe ser. Nos sentimos bien porque salió, lo hizo muy bien y pudimos irnos a casa con el triunfo. Sencillamente, es bueno verlo siendo Carlos”.

Martínez no requirió de mucho apoyo ofensivo, al poder evitar situaciones de apremio. Apartando un inning en particular en esta temporada – un segundo tramo de seis carreras ante los Filis el 16 de abril, cuando fue afectado por descuidos a la defensa — y su efectividad sería de 2.96 y no de 4.76.

“Estuvo por delante en la cuenta toda la noche”, dijo el manager de los Filis, Joe Girardi. “Ésa es la diferencia. Lo llevamos a cuentas largas [en la serie anterior]. Nos dieron más oportunidades en aquella ocasión. No hizo nada de eso hoy. Quería estar por delante en la cuenta. Parecía contar con un gran comando”.

Los Cardenales creen que Martínez puede volver a ser el monticular que tuvo promedio de carreras limpias de 3.22 entre el 2015 y el 2018, luego de ajustar su mecánica.

“Está en el horizonte”, dijo Shildt al referirse al “Tsunami”. “Y se acerca a la costa”.