Carlos Julio Martínez: “este año sí puede ser el de verdad”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Julio Martínez, lateral derecho de la selección nacional de mayores de República Dominicana, expresó sus sensaciones durante las primeras horas de la concentración que desarrolla la Sedofútbol desde el pasado lunes en Murcia, España.

Este es el primer módulo de trabajo bajo el mando del español Iñaki Bea, de cara a la segunda edición de la Liga de Naciones de Concacaf que comenzará en junio próximo.

“Mis sensaciones son muy positivas porque son chicos muy jóvenes, gente que quiere aprender, jugar y disfrutar, y también porque tenía muchas ganas después de tres meses que estuve sin poder hacer prácticamente nada de campo, volver a sentir esa conexión con la pelota y con mis compañeros nuevamente, sentirme futbolista de nuevo”, señaló el futbolista.

El experimentado defensor de la Sedofútbol analizó el grupo que se reunió en España y esbozó de forma contundente, “viendo los jugadores ya no tanto el nivel, que lo tienen muy bueno, sino por las ganas que tienen de aprender y hacer cosas importantes, creo que este año y sé que lo hemos dicho en otros años, este año sí puede ser el de verdad y lo afronto no confiado, pero sí más positivo que anteriores, por eso digo este año sí que puede ser de verdad”.

Argumentó que “con mis compañeros me llevo muy bien, es como si los conociese hace muchas semanas y a muchos los vi ayer por primera vez (lunes) y son muy buena gente, muy positivos, los veo contentos de estar en la selección y eso a mí que llevo tanto tiempo me gusta y me llena de orgullo”.

Martínez también comentó acerca de las primeras impresiones que le ha generado el nuevo seleccionador nacional y su staff.

“Al cuerpo técnico lo veo con mucha ilusión, me llamó Iñaki (Bea) antes de venir y fue espectacular la energía positiva que transmitía, de querer hacer las cosas bien y la verdad es que todo muy bien, no tengo quejas todavía, todavía”, destacó entre risas.

