(VIDEO) Carlos homenajea a su madre y promete seguir sus pasos en su primer discurso

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El nuevo rey del Reino Unido, Carlos III, rindió este viernes un sentido homenaje a su difunta madre, Isabel II, y se comprometió a seguir su ejemplo de servicio a los demás en el primer discurso que realiza desde que asumió su cargo.

El soberano también anunció la designación de su hijo y heredero, Guillermo, y su esposa, Catalina, como nuevos príncipes de Gales.

Vestido con traje y corbata negras, un Carlos sereno y con expresión compungida cimentó su alocución en el tributo a su madre, fallecida este jueves tras 70 años de reinado, el más largo de la Corona británica.

“To my darling mama… I want to say simply this, thank you”

In his first national address King Charles III pays tribute to his mother, Queen Elizabeth II, saying “may flights of angels sing thee to thy rest”https://t.co/4wPLzn5p8a pic.twitter.com/E2nKw6muEc

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 9, 2022