VIDEO: Carlos Gómez denuncia inspector de Medio Ambiente le pide dinero a cambio de permiso para obra

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El expelotero de Grandes Ligas, Carlos Gómez, denunció este miércoles que está siendo chantajeado por un supervisor del Ministerio de Medio Ambiente quien alegadamente le está pidiendo dinero para poder continuar la construcción de una obra, pese a que le indicó que posee toda la documentación legal que requiere la edificación.

“Atención Medio Ambiente, les voy a dar un dato, yo he solicitado un permiso a Medio Ambiente, y me dicen que tengo que buscar unos papeles, yo busqué todos los que me pidieron, ósea estoy con la ley, correctamente, todo como manda la ley”, se escucha decir a Gómez.

Asimismo, agregó que, tras tener toda la documentación, para dar apertura a otra sucursal de su negocio, para darle empleos a 40 personas, dijo que tan pronto inició la construcción, el alegado inspector se apareció en el lugar y le detuvo la obra.

“Inicio la construcción y se me tira el inspector, y para la obra, y le pregunto, ¿por qué no se puede la obra?, y me dice que por esto y por aquello, le digo que todo esto yo lo tengo, mírelo aquí”, dijo el ex jugador de Las Águilas Cibaeñas.

En ese orden, manifestó que le pararon la obra porque se negó a darle su dinero a cualquier persona.

“¿Tú sabes por qué me pararon la obra?, porque yo me negué rotundamente a que no le iba a dar mi dinero a nadie, entonces yo le dije que no, y todavía tengo dos años que no me permiten construir la obra”, agregó.

Gómez indicó que tiene en su poder los videos del incidente donde alegadamente le chantajearon pidiéndole dinero por el permiso.

El ex jugador de los Cerveceros de Milwaukee dijo que siempre ha tratado de hacer las cosas por las reglas, cumpliendo con las leyes y la documentación requerida para realizar su construcción.

