(VÍDEO) Carlos Gómez declara que si no le garantizan contrato de Grandes Ligas le dirá adiós al béisbol

dirá adiós al béisbol EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A menos que reciba un contrato garantizado para jugar este año en Grandes Ligas, el pelotero Carlos Gómez(@realcarlosgomez ) declaró este lunes que sus intenciones no son participar más en el béisbol organizado. Al ser cuestionado previo al partido de Licey(@tigresdellicey )y Águilas(@aguilasbbc ) en el Estadio Quisqueya sobre su condición actual en el béisbol de Grandes Ligas, Gómez dijo “yo me considero un expelotero”. Aunque asegura puede firmar un contrato de ligar menor, indica que el mismo debe tener una invitación a los entrenamientos de MLB y que le permita permanecer en el equipo grande si obtiene buenos números y por lo tanto le garantice su salario por toda la temporada. Le gustaría jugar baloncesto en el torneo superior de Santiago. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord