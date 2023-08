Carlos Estévez, fan de anime y sus lecciones de la vida

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El dominicano Carlos Estévez estuvo en el T-Mobile Park en julio para su primer Juego de Estrellas, pero el cerrador de los Angelinos no era el único que debutaba en el Clásico de Media Temporada.

Estévez trajo toda su colección de figuras de anime al clubhouse en Seattle, donde la variedad de personajes coloridos fue el principal tema en el equipo de la Liga Americana.

Normalmente, estos muñecos de colección adornan el casillero de Estévez en el clubhouse local de Anaheim, esparcidos en una impresionante exhibición arriba de sus spikes, jerseys y artículos personales.

Pero como estas figuras significan mucho para él, Estévez no los podía dejar en casa para su gran momento en el Juego de Estrellas.

“Los casilleros eran diferentes allá, así que los puse abajo”, describió Estévez su organización para el All-Star, “y varios muchachos se acercaron a admirarlos. [Sus compatriotas] Julio Rodríguez, Luis Castillo, [los cubanos] Adolis García, Luis Robert. Estaban maravillados”.

No es raro que los casilleros de los jugadores tengan cosas personales, pero pocas veces se ven de esa clase. Es algo que inmediatamente inicia una conversación, que para Estévez — uno de los jugadores más amables del béisbol — es una ventaja, porque le encanta hablar de ellos.

“Simplemente quiero poner un poco de quién soy en mi casillero, ponerle algo de color”, explicó Estévez, quien tuvo una estelar primera mitad para ameritarse esa convocatoria al Juego de Estrellas en su primera campaña con los Angelinos. “Salir de la … simpleza. Creo que es un toque genial”.

Estévez rápidamente señaló que los personajes de anime en su casillero son de varias series animadas. Específicamente, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto — en la que se ve el siempre imitado “Naruto Run”, que Estévez ha ponderado hacer en el terreno si los Angelinos clasificaran a la postemporada.

“Son ninjas. Es una historia basada en ninjas”, indicó Estévez, “y corren diferente a los otros personajes de anime. Doblan sus cuerpos hacia adelante y ponen sus brazos atrás”.

Algunos aficionados de los Angelinos en las redes sociales prácticamente le sugirieron a Estévez que hiciera el “Naruto Run” cuando saliera del bullpen en un partido, pero Estévez respondió con la posibilidad de guardarlo para un partido que amarrara un pase a los playoffs.

Basado en su gran aprecio al anime, eso sería muy adecuado para Estévez, quien considera Dragon Ball Z como su serie favorita de todos los tiempos. Reconoce que su hermano fue el que lo ayudó a comenzar su colección cuando le dio una figura de un adolescente Gohan.

“Comencé a viajar con ésa, porque mi hermano me la regaló”, expresó Estévez. “Ésa fue una bastante difícil de conseguir. No sé cómo la consiguió, pero me la regaló y desde entonces, siempre la llevo donde vaya.

“No se trata de suerte”, declaró Estévez. “No soy muy supersticioso. Se trata más de lo que hacen esos personajes en anime. Son motivados y entrenan bastante para llegar donde están”.

Al hablar de los personajes, era evidente que los temas principales de amistad y entrenamiento eran lo que atrajo a un joven Carlos, conceptos que ayudaron a recalcar su mentalidad competitiva que lo ha guiado durante su carrera como pelotero.

“Incluso de un origen diferente, Goku [el protagonista de _Dragon Ball Z_] siempre desarrolla buenas amistades en su camino”, explicó Estévez. Entrenar y ganar más fuerza, para enfrentar a un rival que se había fijado, eso era un excelente concepto. Eso es lo que más me gusta del anime, que entre más trabajan, se hacen más fuertes. La mayoría quería ser el más fuerte del mundo, pero Goku sólo quería ser el mejor en las artes marciales.

“Al principio, no sabía mucho de eso, pero aprendió en sus aventuras. El aprendizaje, las amistades, el trabajo fuerte — ésa es una parte del anime que siempre llevo conmigo”.

¿Agregará Estévez más personajes en su exhibición del clubhouse?

“Ahora mismo está bastante lleno”, agregó Estévez. Posiblemente saque algo de mi casillero para poner más. ¿Quién sabe?.

A Estévez, quien también es un dedicado seguidor de la serie Friends y ha visto cada episodio, estuvo dispuesto a una Ronda Relámpago en homenaje a Chandler Bing (personaje de “Friends”).

¿Programa de televisión favorito?

“Todavía Friends_, pero tal vez _Breaking Bad sea un cercano segundo lugar”.

¿Películas favoritas?

“Puedo pensar en dos rápidamente. Una de drama, _The Notebook_, y una animada, _Up_”.

¿Película de béisbol favorita?

“The Natural.”

¿Pasabocas favoritos relacionados con el béisbol?

“Me gustan los nachos. Bien grandes. No me he comido un plato entero, pero son muy buenos”.

Si te toca controlar la música en el clubhouse, ¿qué clase eliges?

“De todo. Reggaetón, rap, rock clásico de programas de televisión, algo de merengue. Mi mezcla es una locura”.